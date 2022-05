Inaugurazione del museo paleontologico e centro erpetologico “Ophis”

TERAMO – Sabato 21 maggio alle ore 10:30 sarà inaugurato il museo paleontologico e centro erpetologico “Ophis”, sito a Piano della lenta (bivio per Putignano n.3). L’evento sarà patrocinato dal comune di Teramo e vedrà la presenza dell’ assessore alla cultura Core Andrea. Ophis si occupa di divulgazione scientifica, attività didattica, studio e ricerca nell’ambito erpetologico e paleontologico. Nella galleria sono esposti veri fossili di dinosauri, rettili ed altri vertebrati ed invertebrati del passato, con una sezione dedicata al mondo dei rettili contemporanei e alle specie autoctone.

Il museo è aperto ad ogni forma di collaborazione tra ricercatori scientifici per lo studio degli esemplari ospitati.

Ophis organizza incontri a fini didattici, sotto commissione di enti privati e pubblici, dando l’opportunità a chi volesse avvicinarsi a questo bellissimo mondo di conoscere ed avere contatti con serpenti, sauri ed anfibi, appartenenti soprattutto alle specie autoctone, per imparare a riconoscere e comprendere l’importanza di questi animali con i quali condividiamo il nostro territorio, sfatando vecchi miti e leggende per scoprire una realtà che non tutti conoscono.

Inoltre svolge attività di educazione ambientale con progetto di integrazione nel percorso scolastico riguardo rettili e anfibi presso gli istituti scolastici pubblici e privati.