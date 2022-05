Premio Celommi 2022, i vincitori dell’XI Concorso Artistico Nazionale

TERAMO – Tremila studenti e oltre mille le opere partecipanti provenienti da 90 Istituti Scolastici di 18 regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. È con questi numeri sorprendenti che il Concorso Artistico Nazionale celebra la sua undicesima edizione. Il Concorso ha permesso a studenti di ogni ordine e grado di tutta Italia di mettersi alla prova in produzioni artistiche, di creare momenti aggregativi, talvolta virtuali, con scambi di idee e aiuto reciproco, con risultati singolari.

Il sistema alimentare globale sta affrontando numerose e complesse sfide, fra cui la fame, la malnutrizione e le relative malattie, l’aumento della popolazione globale ed il conseguente aumento della domanda di cibo, il bisogno di ridurre gli sprechi alimentari, l’esaurimento delle risorse e gli effetti del cambiamento climatico. Il pesce, i molluschi, i crostacei e le alghe sono parte integrante delle diete, delle eredità culturali e delle tradizioni culinarie di moltissime persone in ogni parte del mondo. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2022 l’Anno Internazionale della Pesca e dell’Acquacoltura (IYAFA2022). Tenendo conto di questa importate ricorrenza annuale, per l’anno scolastico 2021-2022, si è deciso di sviluppare il concorso sul tema «Acqua Sorgente di Vita».

La giuria composta dal Prof. Paolo Coen, ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Teramo, Prof. Alberto Melarangelo, docente di Storia dell’Arte presso l’I.I.S. Delfico-Montauti e Prof. Buono Zenobio, mosaicista di fama internazionale, è stata coadiuvata da un qualificato gruppo di lavoro: Anna Castorani, Mirella Censasorte, Elena Cicconi, Gea D’Ambrosio, Viriol D’Ambrosio, Enrico D’Andrea, Krizia Di Edoardo, Barbara Diletti, Eleonora Magno, Sandra Renzi.

Quest’anno le cerimonie di premiazioni delle sezioni del Premio sono state ospitate in tre luoghi differenti, gli studenti hanno partecipato sia in presenza sia tramite collegamento streaming.

A Castelli, il 10 maggio 2022, presso il Liceo Artistico F.A Grue si è svolta la cerimonia di premiazione delle Scuole Secondarie di I grado. La premiazione ha preso avvio con i saluti del Presidente della Fondazione Pasquale Celommi, Viriol D’Ambrosio, che ha ringraziato il gruppo di lavoro, i docenti che hanno permesso la realizzazione delle opere, rivolgendo un pensiero speciale a tutti gli studenti partecipanti, che si sono messi in gioco producendo opere uniche. Sono intervenuti: la preside del Liceo Artistico F.A. Grue, Eleonora Magno, la quale ha sottolineato l’importanza dell’arte nella formazione degli studenti che, tramite essa, possono sviluppare ed approfondire tematiche di interesse collettivo, come quella proposta per il Concorso Artistico Nazionale; il Sindaco del Comune di Castelli, Rinaldo Seca, il quale ha messo in evidenza la sensibilità dell’amministrazione nella promozione degli eventi culturali nella cornice unica di Castelli; Alberto Melarangelo, membro della giuria, si è complimentato con tutti gli studenti per l’impegno profuso nel realizzare le opere che ha reso difficile la scelta dei vincitori.

A Teramo, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Melchiorre-Delfico, l’11 maggio 2022 alle ore 11:00, si è svolta la premiazione delle sezioni dedicate alle Scuole secondarie di II grado e ai Licei Artistici. Ad intervenire: Dino Mastrocola, Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, partner nel Premio, che ha sottolineato l’importanza di momenti educativi in cui gli studenti sono chiamati a mettersi all’opera e diventare protagonisti, congratulandosi con i presenti per il lavoro realizzato, inoltre, per i vincitori è stata messa a disposizione una borsa di studio presso l’Università di Teramo; Paolo Coen, membro della giuria, che con un interessante intervento ha spronato gli studenti presenti allo studio e a coltivare i propri interessi con passione e dedizione; la presidentessa del Rotary Club di Teramo, Daniela Tondini ha lodato l’iniziativa e l’impegno dei ragazzi; la Preside dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Civitella-Torricella partner nel progetto, Sandra Renzi, la quale ha sottolineato l’importanza della scuola nel coltivare i talenti dei ragazzi. A seguito della premiazione, il Presidente della Fondazione Pasquale Celommi, Viriol D’Ambrosio, ha ringraziato i partner per l’impegno organizzativo dell’importante Concorso e si è complimentato con gli studenti ed i loro professori per la numerosa e sentita partecipazione.

Giovedì 12 maggio alle ore 11:00 presso la sala del Centro Piamarta a Roseto degli Abruzzi, si è svolta la premiazione della sezione dedicata alle Scuole Primarie, alla presenza di numerose scuole in sala e in modalità online. Ad aprire la premiazione l’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roseto degli Abruzzi, Francesco Luciani, che ha salutato i bambini presenti ringraziandoli per la serietà e l’impegno profuso nella realizzazione delle opere pervenute e sottolineando l’importanza di tali iniziative per la diffusione della cultura nel territorio e a livello nazionale. Bruno Zenobio nel corso della premiazione ha messo in evidenza la difficoltà della giuria nello scegliere i vincitori, soprattutto con artisti così piccoli, poiché la bravura, ma soprattutto, la creatività era visibile in ogni opera pervenuta. A chiudere la mattinata l’intervento del Presidente della Fondazione Celommi, Viriol D’Ambrosio, che a conclusione della terza ed ultima giornata di premiazione ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del premio, le amministrazioni locali, i Dirigenti Scolastici premiazioni, i docenti e tutti i partecipanti.

Il Premio Celommi è una rilevante occasione per sollecitare gli studenti di tutta Italia a cimentarsi non solo nella produzione artistica ma anche in elaborati multimediali. Tre sono state le sezioni del concorso: Arti visive che includono la pittura, il disegno, la scultura; Produzioni con tecniche artistiche integrate (per la sola scuola secondaria di secondo grado) e Arti visive per i Licei Artistici. Il rinnovamento del Premio Celommi è frutto della proficua collaborazione tra la Fondazione Pasquale Celommi ETS e la rete di scopo di istituti scolastici, denominata “Arti in formAzione”, comprendenti: l’IC di Torricella Sicura-Civitella del Tronto (capofila), gli II.CC. 1 e 2 di Roseto degli Abruzzi, il Liceo Artistico “Grue” di Castelli, il Liceo Scientifico “Einstein”, il Liceo “Delfico-Montauti”, l’IIS “Di Poppa-Rozzi” e I.I.S. “Pascal-Comi-Forti” di Teramo, l’IC di Montorio al Vomano.

I nomi di tutti i vincitori:

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Menzioni speciali

I.C.S. “Savini – San Giuseppe – San Giorgio” – Teramo (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Bonomo Niccolò (Classe: 3ª A)

I.C. Garda – Garda (VR)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 3ª A

Titolo: Lago di Garda, sorgente infinita

Scuola Primaria “Nostra Signora dell’Orto” – Udine (UD)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 2ªA

Titolo: Una risorsa infinita

I.C. “Dante” – Gallarate (VA)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 2ª B

Titolo: Acqua sorgente di vita

I.C. “Giovanni Pascoli” – Cento (FE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 2ª A

Titolo: L’acqua sorgente di vita

I.C. Cortina d’Ampezzo – Cortina d’Ampezzo (BL)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Alesia Gici (Classe: 2ª A) • Titolo: Il viaggio nell’acqua

I.C. “Rita Levi Montalcini” – Civitella Torricella (TE)

PRODUZIONE DI GRUPPO:

Classe: 2°A -4ª A

itolo: Lo sguardo di Abdul

3º premio ex aequo

I.C. Atri (TE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Pluriclasse 2ª/3ª

Titolo: L’acqua racconta

I.C. “Teglia” – Genova (GE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe 2ª A – 2ª B

Titolo: Da una goccia nasce un fiore

2º premio ex aequo

I.C. “G. Parini” – Torrita di Siena (SI)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 4ª T

Titolo: Aprendo apprendo per-corsi d’acqua

I.C. Elisabetta ‘Betty’ Pierazzo – Noale (VE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 3ª D

Titolo: Un seme che nutre il mondo

1º premio ex aequo

I.C. TE 1 – Zippilli – Noè Lucidi – Teramo (TE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe: 4ª B

Titolo: Mare sorgente di vita

I.C. Roseto 1 Roseto degli Abruzzi (TE) – Plesso Cologna Spiaggia

Riccardo Di Furia (Classe: 5ª A)

Titolo: Ricicla e salva la natura

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Menzioni speciali:

Scuola Secondaria di 1ª grado “Maria Luigia” – Chiavari (GE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Maccaferri Mario, Matute Damian (Classe 2ª) • Titolo: Mare inquinato

I.C.2 “Don Antonio Sanna” – Porto Torres (SS)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Currentii Eric (Classe 3ª B)

I.C. “Nereto – Sant’Omero – Torano Nuovo” – Nereto (TE) – Plesso di Torano Nuovo

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Minoli Leonardo (Classe 3ª A)

Titolo: Blue fusion. Laddove il mare incontra il cielo

I.C. “Fara Filiorum Petri” – Fara Filiorum Petri (CH) – Plesso Casalincontrada

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Di Gregorio Anastasia (Classe 3ª A)

Titolo: Le diversità dell’acqua

I.C.”Pace del Mela” – Pace del Mela (ME)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Rizzo Kristel (Classe 2ª B)

Titolo: L’acqua sorgente di vita

I.C. Atri (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Di Michele Laura (Classe 2ª F)

Titolo: La Creazione

3º premio ex aequo

I.C. Trento 7 “Rita Levi Montalcini” – Gardolo Trento (TN)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe 1ª D

Titolo: Vogliamo un mare pieno di vita

C. del Tronto e Valfluvione – Roccafluvione (AP)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe 1ª A

Titolo: In fondo al mare

2º premio ex aequo

I.C. “Fara Filiorum Petri” – Fara Filiorum Petri (CH)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Marinelli Araujo Amaia Victoria (Classe 3ª A)

Titolo: Frammenti di vita

C. San Demetrio Nè Vestini Rocca di Mezzo – San Demetrio Nè Vestini (AQ)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Brancato Pietro, Conte Valeria, Giannetti Alessio, Rotellini Edoardo (Classe 2ª B)

Titolo: C’è un deposito millenario di acqua fresca nell’anima di chi non si vende!

1º premio

I.C. Roseto 1 – Roseto degli Abruzzi (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Sofia Verrigni (Classe 3ª B) • Titolo: Tra il cielo e il mare

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Menzioni speciali

Liceo “Marie Curie” – Giulianova (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Datsun Maria (Classe 5ª H) • Titolo: Mare Nero

3º premio

Liceo Scientifico “Galileo Ferrari” – Torino (TO)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Fusco Annalisa (Classe 4ª M)

Titolo: Golden water

2º premio

Liceo “Marie Curie” – Giulianova (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Serpollo Luana (Classe 5ª H)

Titolo: Essere acqua

1º premio

I.I.S. “Fermi – Galilei” – Ciriè (TO)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe 1ª B

Titolo: ICHOSAIDRO. La goccia che fa traboccare il vaso

SSEZIONEEZIONE B • Produzioni con tecniche artistiche integrate • SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

1º premio

I.I.S.S. “Laporta/Falcone – Borsellino” – Galatina (LE)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classi 1ª Binf – 3ª Ainf – 3ª Binf – 5ª Atur

Titolo: Il mare in valigia

SEZIONE C • LICEI ARTISTICI

Menzioni speciali

Liceo Artistico “F.A. Grue” – Castelli (TE)

Castellani Simona (Classe 1ª A)

Titolo: Il ciclo vitale

I.I.S. “A. Orsini – O. Licini” – Ascoli Piceno (AP)

Russo Maria Cristina (Classe 5ª F)

Titolo: Sealife

I.I.S. “A. Orsini – O. Licini” – Ascoli Piceno (AP)

El Kafoury Daiana (Classe 5ª F)

Titolo: Bagnasciuga

I.I.S. “Pantini – Pudente” – Vasto (CH)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Tamasi Sheila, Dragoni Sofia

Liceo Artistico Statale di Verona – Verona (VR)

Erin Morales Trias (Classe 1ª E)

Titolo: Ri-prendersi cura

I.S. “Tramello – Cassinari” – Piacenza (PC)

Cianci Chiara (Classe 1ª B)

Titolo: Il peso delle lacrime

MENZIONE SPECIALE FONDAZIONE CELOMMI

Liceo Artistico “F.A. Grue” – Castelli (TE)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Collalti Martina (Classe 5ª A)

Titolo: Sorgente

Liceo Artistico Statale di Verona – Verona (VR)

PRODUZIONE INDIVIDUALE: Coelati Rama Sara (Classe 2ª D)

Titolo: La felicità come una goccia d’acqua

3º premio

I.I.S. “Pantini – Pudente” – Vasto (CH)

PRODUZIONE DI GRUPPO: Classe 3ªA

Titolo: XXI sfumature di blu

2º premio

I.I.S. “Delfico – Montauti” Liceo Artistico “Montauti” – Teramo (TE)

Tartaglione Marta (Classe 3ª B)

Titolo: The other face of the water

1º premio ex aequo

I.I.S. “A. Orsini – O. Licini” – Ascoli Piceno (AP)

Roca Louis (Classe 4ª F)

Titolo: Nostalgia

Liceo Artistico “Pertini – Sontoni” Crotone (KR)

Veronica Vito (Classe 1ª)

Titolo: Mani sofferenti