Inaugurato ponte ciclopedonale sul fiume Sangro

Il sindaco di Castel di Sangro: “Quest’opera é importante perché é un simbolo: non solo collega i due assi ciclo-pedonali del fiume Sangro ma rappresenta anche un simbolo di bellezza, di arte e capacitàdella maestranza dell’uomo”

CASTEL DI SANGRO – Quella di ieri mattina, 25 maggio 2019, è stata una grande festa, l’inaugurazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Sangro ed uno più piccolo che collega il parco urbano Prato Cardillo con la zona antistante il Cinema Teatro Italia. Dopo i saluti e ringraziamenti di rito il Sindaco Angelo Caruso e il Presidente della Regione Marco Marsilio sono intervenuti brevemente per ricordare l’importanza di una mobilità dolce e sostenibile che connetta sì il territorio ma anche le persone.

Il sindaco di Castel di Sangro ha affermato: “Oggi insieme celebriamo una giornata bellissima per la città di Castel di Sangro, il territorio dell’Alto Sangro e per l’intera regione Abruzzo. Siamo sicuramente in una condizione di straordinario raggiungimento degli obiettivi che avranno la capacità di trasformare la veste del territorio e la veste della città di Castel di Sangro. Questa città da oggi in poi sarà la città ciclabile, la città ecosostenibile, la città della mobilità alternativa. Questo è un concetto che dobbiamo oggi sottoscrivere attraverso un’alleanza tra cittadini e istituzioni. Un’alleanza che dovrà essere volano di buone pratiche da riproporre nell’intera regione e da parte di chiunque vorrà seguirne l’esempio: esempio di come i nostri luoghi e le nostre comunità dovranno diventare, trasformandosi in luogo fruibile da tutti e con ogni mezzo, che lasci spazio all’apprezzamento delle risorse ambientali e alle bellezze artistiche. Sicuramente una strategia di sviluppo, quella su cui stiamo puntando, una strategia che avrà sicuramente la capacità di attrarre e di qualificare sempre più la nostra comunità. Quest’opera é importante perché é un simbolo: non solo collega i due assi ciclo-pedonali del fiume Sangro ma rappresenta anche un simbolo di bellezza, di arte e capacità della maestranza dell’uomo e sicuramente trasmetterà un messaggio ma anche emozioni. La pista ciclo-pedonale é ancora un work in progress. Oggi si é arrivati a comune Scontrone, ma è in previsione il collegamento con i comuni di Alfedena e di Ateleta, fino a ramificarsi su tutto l’Alto Sangro. Sarà un progetto importante, un’iniziativa che cambierà il volto del nostro territorio e di cui tutti andremo orgogliosi e fieri. Il progetto é stato possibile grazie alla contribuzione della regione Abruzzo e del GAL Abruzzo che ne ha finanziato la prima parte. Le biciclette saranno il simbolo della nostra città, della mobilità alternativa e di conquista di una comunità che si muoverà in sintonia con l’ambiente e con il prossimo, perché sulle due ruote ci si relaziona meglio, incontrandosi in luoghi prediletti”.

Hanno fatto seguito quindi le parole del Presidente Marsilio: “Le biciclette e i pedoni fremono di poter attraversare questo ponte e cominciare a godere di quest’opera meravigliosa e sarò quindi breve. Il mio apprezzamento va alla comunità dell’Alto Sangro che investe sull’offerta di servizi ciclo-pedonabili e integrati con questo ambiente naturale bellissimo, servizi ciclo-pedonali che aiuteranno a viverlo con ancor maggior passione e ancora maggiore gioia sia di chi vive qui giorno per giorno ma anche dei tanti turisti che vogliamo attirare con la qualità dei sevizi che riusciamo a offrire. Quindi grazie alla comunità di Castel di Sangro e dell’Alto Sangro che ha saputo in maniera lungimirante investire su questo progetto”. E concludendo “La Regione Abruzzo sosterrà sempre i progetti lungimiranti che servono a creare ricchezza per il nostro territorio”.

Dopo la benedizione del parroco Don Domenico Franceschelli tutti i presenti hanno attraversato il ponte e, capeggiati dal Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e il Presidente della Regione Marco Marsilio a bordo di due modernissime eBike (biciclette a pedalata assistita), hanno percorso parte della pista ciclopedonale.

Gli intervenuti sono stati numerosissimi: le forze armate, le autorità civili, i consiglieri comunali di Castel di Sangro e i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta, il presidente della FIGC Gabriele Gravina – castellano d’adozione, le associazioni sportive, di inclusione sociale e animaliste e le scuole di diverso ordine e grado con i propri gruppi sportivi. Presenti anche le troupe televisive della rubrica L’Arca di Noè (TG5) con la giornalista e reporter Maria Luisa Cocozza e le due emittenti abruzzesi LaQtv e Rete8.