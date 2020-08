In Virus Veritas, Vincenzo Olivieri in scena a Pescara il 12 agosto

Al Teatro D’Annunzio di Pescara il nuovo spettacolo di Vincenzo Olivieri che ironizza sul coronavirus e sui cambiamenti che ha portato nella nostra società

PESCARA – Mercoledì 12 agosto alle 21.30 il Teatro D’Annunzio di Pescara ospite il nuovo spettacolo di Vincenzo Olivieri “In Virus Veritas“. Si tratta di uno spettacolo Teatrale comico che ironizza con lucidità ed intelligenza sul cambiamento che l’ormai tristemente famoso “Virus” ha portato nella nostra società modificandone abitudini e rapporti sociali consolidati in centinaia di anni di umanità. Uno spettacolo per riflettere e guardare noi stessi ed i nostri nuovi comportamenti da un punto di vista diverso che ci faccia “avvicinare” nonostante la “distanza”.

Ecco come il comico pescarese descrive lo show: “Il virus ha cambiato il nostro mondo? -La mia personale visione su com’è andata e su come andrà ve la potrò raccontare con il mio “stile” in uno spettacolo che finalmente dopo tanto mi vedrà protagonista davanti a voi! Volete veramente capire cosa è successo con il virus? Non lo scoprirete certo con questo show, perchè la mia versione è differente… ma soprattutto molto divertente! Vi aspetto numerosi e distanziati”.

BIGLIETTI

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. In tal caso nessun rimborso sarà dovuto. Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso fino al raggiungimento del posto. Verrà rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5. Di seguito i prezzi per settore:

Platea: 18 euro + dp

Gradinata: 13 euro + dp