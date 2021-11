“In bocca al lupo” in scena per il Teatro Ragazzi del Florian Metateatro

PESCARA – Prosegue il Teatro per ragazzi del Florian Metateatro, questa settimana con due pomeriggi in compagnia di una fiaba classica, ma tutta rivisitata, con i pupazzi di un grande maestro dei puppets, Marco Lucci, che cura la regia e che ha realizzato i pupazzi di questo spettacolo per spettatori dai 5 anni.

Sabato 27 e Domenica 28 novembre ore 17.00 In bocca al lupo, una produzione Fontemaggiore di Perugia teatro d’attore e muppets + 5 anni di Marco Lucci con Enrico De Meo, Valentina Grigò, scene, muppets e regia Marco Lucci, collaborazione al progetto scenografico Frediano Brandetti luci Pino Bernabei, Luigi Proietti.

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? oggi con te c’è papà!”,

Il problema è che lui, il cacciatore, non sa come si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. E’ proprio un brutto scherzo nascondere la mamma!

Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un fucile persi nel bosco. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

Anche questa settimana gli spettacoli saranno preceduti dalle letture del Florian Metateatro a cura di Flavia Valoppi, con Zulima Memba: a partire dalle 16.15 i “Racconti a Teatro” sulle storie di lupi e boschi, anch’esse rivisitate, perchè non tutti i lupi sono cattivi , non tutti i bambini angioletti!

Marco Lucci, burattinaio, attore animatore, artigiano che realizza pupazzi, approfondisce e sperimenta i linguaggi e le forme del teatro di figura. Ha prodotto spettacoli di burattini, marionette, marionette da tavolo, pupazzi, muppet con storie classiche e moderne e calcato i teatri di Italia, Svizzera, Austria, Germania, Ecuador.

Con lo spettacolo Zac! Colpito al cuore, ha vinto il Premio Eolo Awards 2016 “migliore novità di teatro di figura” , con un attore e i muppets animati a vista. In bocca al lupo vede in scena proprio con l’attore del fortunatissimo spettacolo Zac, Enrico De Meo, altro volto conosciuto della compagnia Fontemaggiore, storica realtà teatrale umbra.

Biglietto spettacolo 6€

Per Racconti a Teatro Biglietto 1€ è necessaria la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933 Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.