Lanci: “Vincere oggi era importante perché ci permetterà di affrontare le prossime due difficilissime gare con meno apprensione”

ORTONA – La Sieco batte il Brescia e rimane in vetta alla classifica in compagnia del Calci. Una gara Amarcord contro forse tre degli ex più amati dai tifosi locali: Zito, Galliani e il grande Cisolla. L’Impavida in emergenza tra i tanti acciacchi e gli infortuni di Marks e Simoni, si trova di fronte invece una squadra in cerca di riscatto dopo la sconfitta patita contro i campioni di Calci. La Sieco viaggia nel primo set sempre con un rassicurante vantaggio e così anche nel secondo set. Tuttavia nel momento topico, quando i ragazzi di Mister Lanci, forse nell’illusione di aver portato a casa anche il secondo parziale, si rilassano troppo così che la fase di muro/difesa/ricostruzione degli ospiti cresce sensibilmente. La Sieco subisce il colpo e c’è poco da fare contro il rinnovato vigore delle rondinelle. Brescia recupera quindi punti su punti e dal 21-18 si ritrovano in poco tempo avanti 22-24. Gli ortonesi tentano di “Battere il colpo” ma le speranze si spengono al video-check che consegna agli avversari il punto del 23/25 e la partita si riapre.

Anche nel terzo set è la SIECO a comandare il gioco con un Sesto in stato di Grazia con Bertoli e Ottaviani a sfoggiare prestazioni strepitose sia in attacco che in difesa. Ed è proprio questa la chiave che porterà la Sieco a conquistare il set contro un’avversaria che nonostante abbia fatto del muro il suo punto forte, non è riuscita ad aver la meglio sugli abruzzesi. Quarto ed ultimo set che si presenta molto equilibrato con le rondinelle capaci di stare avanti nella prima parte del parziale. Arriva però la reazione dei padroni di casa che ben difesi da uno straordinario Toscani e trascinati in attacco da Bertoli e Sesto sono riusciti alla fine ad avere la meglio su un Brescia, capace alla fine di sbagliare 24 servizi.

Arriva così anche la terza vittoria su quattro, in quello che è a tutti gli effetti un filotto proibitivo, cominciato a metà novembre con la gara in casa contro il Bergamo e che continuerà con due trasferte consecutive domenica prossima 15 dicembre contro Santa Croce e il 22 dicembre, contro la formidabile Calci.

POST PARTITA:

Nicola Sesto: «Era una gara di vitale importanza per noi, perché arriviamo da una settimana difficilissima con tanti acciacchi oltre agli infortunati Marks e Simoni. Avremmo avuto quindi tutte le scuse in caso di sconfitta, ma siamo stati molto bravi a rimanere in partita sempre. Dopo aver conquistato il primo parziale, è stato un peccato essere calati nel secondo ma nel terzo e quarto abbiamo dimostrato di avere più fame di loro. Adesso due trasferte difficilissime contro due squadre che stanno dimostrando di esprimere la pallavolo migliore di questo campionato».

Nunzio Lanci: «Se posso essere sicuro di una cosa è che la mia squadra da l’anima ad ogni partita. Vincere oggi era importante perché ci permetterà di affrontare le prossime due difficilissime gare con meno apprensione. Peccato per il secondo set, forse avremmo dovuto gestire meglio la fase di ricostruzione ma mi tengo stretti questi tre punti conquistati contro una squadra che non a caso è in alta classifica».

Dario Carelli: «Tanti errori da una parte e dall’altra. Probabilmente l’abbiamo spuntata grazie anche ad una maggiore costanza, tranne nella parte finale del secondo set, quando abbiamo sofferto un loro ritorno soprattutto grazie al muro che al Brescia ha funzionato molto bene questa sera. Per fortuna è arrivata la nostra solita reazione, ci siamo ricompattati e siamo riusciti ad avere la meglio contro un’ottima squadra».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Sarca Italia Chef Centrale Brescia 3-1 (25-18 / 23-25 / 25-19 / 25-21)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni n.e., Pesare (L) n.e., Bertoli 11, Sesto 14, Ottaviani 13, Pedron 2, Toscani (L), Del Frà n.e., Salsi n.e., Carelli 13, Marks n.e, Astarita 1, Menicali 8. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Sarca Italia Chef Centrale Brescia: Zito (L), Ceccato n.e., Festi 7, Tiberti 1, Crosatti, Malvestiti n.e., Bisi 20, Franzoni (L) n.e., Galliani 19, Candeli 2, Ristic n.e., Ostuzzi 1, Cisolla 8, Mijatovic 3.

Durata Incontro: 1h 45’

• I Set: 24’

• II Set: 27’

• III Set: 26’

• IV Set: 28’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 5

• Brescia: 10

Aces:

• Ortona: 5

• Brescia: 2

Errori Al Servizio:

• Ortona: 13

• Brescia: 24

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: DE SIMEIS Giuseppe (LE)

• Secondo: DI BARI Pierpaolo (FG)

Altri risultati ultima giornata:

Emma Villas Aubay Siena – BCC Castellana Grotte 3-2

Olimpia Bergamo – Kemas Lampiel Santa Croce 3-0

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Synergy Mondovì 3-2

Pool Libertas Cantù – Geovertical Geosat Lagonegro 2-3

Peimar Calci – Conad Reggio Emilia 3-1

Classifica:

Ortona e Calci 19, Siena 17, Brescia 16, Santa Croce 15, Bergamo 14, BCC Castellana Grotte 13, Lagonegro 10, Reggio Emilia 7, Materdomini Castellana Grotte 6, Cantù 3, Mondovì 2.

Reggio Emilia e Mondovì una gara in meno