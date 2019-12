Nuovo Contratto Collettivo Dirigenti Industriali, l’incontro Federmanager

Corneli: “L’incontro è servito a informare i nostri manager e anche le categorie che hanno a che fare con gli adempimenti, erano infatti anche previsti crediti formativi per i consulenti del lavoro e gli avvocati che vi hanno preso parte”

PESCARA – Hanno risposto in tanti ieri nella sede di Pescara dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio al confronto sul nuovo Contratto collettivo dei dirigenti industriali, a cura di Federmanager Abruzzo e Molise, la compagine territoriale di Confindustria e con il contributo operativo dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale Abruzzo e Molise. Il convegno introdotto dai saluti istituzionali della prorettrice vicaria dell’UdA, Augusta Consorti e dal Presidente Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli, che è entrato nel vivo delle nuove norme di riferimento con le relazioni tecniche Valter Quercioli, Capo della delegazione Federmanager per il rinnovo del CCNL e Presidente Federmanager Toscana, Valerio Speziale, Ordinario di Diritto del Lavoro Università D’Annunzio Chieti Pescara e David Trotti, Centro Studi AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale) e Presidente AIDP Lazio. I lavori sono stati moderati dal Direttore Risorse Umane Gruppo De Cecco Domenico Moretti.

“Questo appuntamento è nato per conoscere tutte le novità previste dal nuovo Contratto alla cui stesura Federmanager ha fattivamente contribuito insieme a Confindustria – così il presidente Florio Corneli – L’incontro è servito a informare i nostri manager e anche le categorie che hanno a che fare con gli adempimenti, erano infatti anche previsti crediti formativi per i consulenti del lavoro e gli avvocati che vi hanno preso parte. Grazie ai relatori abbiamo potuto ancora una volta ribadire l’importanza della qualità del lavoro e delle competenze, valori che il nuovo testo contrattuale promuove e tutela, rafforzando il sistema della retribuzione variabile.

Le maggiori novità riguardano anche la formazione e il placement, condizione particolare del dirigente a fronte delle politiche attive del lavoro a cui il testo dà stimoli e che Federmanager sta promuovendo a tutti i livelli, presto anche la nostra sede Abruzzo e Molise presenterà un progetto di alta qualità e impatto positivo per le piccole e medie imprese locali. Nel contratto sono previste nuove forme di sostegno e di reinserimento lavorativo per i manager, così come sul fronte parità di genere. La giornata si è conclusa con un confronto anche rispetto a normative e tutele, riferite alla congiuntura locale e nazionale che ha fatto da contesto al rinnovo. Il convegno si inserisce in una serie di appuntamenti che Federmanager intensificherà proprio per istituzionalizzare il dialogo a tutti i livelli nel mondo economico e istituzionale regionale”.