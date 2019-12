Lentella, presentazione del progetto ALI

Il progetto vuole favorire il processo di integrazione tra richiedenti asilo e comunità locale. Presentazione in programma il giorno 12 dicembre 2019

LENTELLA (CH) – Si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 16.30 presso il Centro Diurno Anziani di Lentella il convegno per la presentazione del Progetto “ALI – Accoglienza Lavoro Inclusione” a cura dell’Associazione Teatrale CreatiVita.

Il progetto vuole favorire il processo di integrazione tra richiedenti asilo e comunità locale. Ogni realtà ha la sua identità e specifiche dinamiche di convivenza, specialmente nelle aree rurali e montane, per questo è importante la promozione di attività che favoriscano la progettualità, la partecipazione e il rafforzamento delle capacità dei richiedenti asilo, anche attraverso l’inserimento lavorativo.

Il convegno Progetto ALI è organizzato in collaborazione con la Società cooperativa onlus Nuvola che gestisce lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ‘Sinomi’ con il patrocinio del Comune di Lentella. Interverranno il sindaco Carlo Moro e il responsabile della struttura di accoglienza Claudio Pracilio. Modererà Stefania Pascali. Durante il convegno verrà proiettato in anteprima il cortometraggio ALI.