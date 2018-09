Si decide tutto in poco più di sessanta secondi il match di Imola con il botta e risposta tra Speranza e Hraiech. Zichella: “Certe ingenuità non possono ripetersi“. Domenica arriva il Gubbio

IMOLA – Finisce 1-1 la sfida tra Imolese e Teramo, gara valida per la 3° giornata di campionato di Serie C. I biancorossi, reduci dalla sconfitta con il Sudtirol all’esordio e dal pari interno con la Sambenedettese hanno portato a casa un punto con Zichella costretto al turn over. Ben sei le novità nella formazione che ha disputato il turno infrasettimanale con Ventola, Altobelli, Persia e il tridente Zecca, Barbuti, Fratangelo del primo minuto.

Tutto in un minuto

Il nono e decimo della ripresa hanno acceso il match: prima arriva il vantaggio della squadra abruzzese con Speranza di testa su corner di Ranieri con palla che si infila all’angolino opposto. Quindi sempre da corner arriva il pari con Hraiech che sfrutta al meglio un cross di Giovinco incornando alla perfezione. I gol hanno ravvivato un match nel primo tempo piuttosto scialbo con un’azione per parte: al 13′ su errore di Boccardi, Zecca supera Carini e conclude con il mancino, palla che sfiora il palo. Al 39′ cross dalla trequarti di Giovinco con Belcastro che di testa per poco non beffa Lewandowski.

Sofferenza finale

L’ingresso di Lanini a inizio ripresa e la rete del pari ha giovato alla squadra di casa molto pericolosa al 16′ quando Lewandowski sbarra la strada al neo entrato, imbeccato da Belcastro. Quindi quest’ultimo prova ancora a rendersi utile ma Speranza lo ferma al 24′ mentre al 32′ il centrocampista fallisce un’occasione gol. A pochi secondi dal 90′ decisivo salvataggio di Spighi su conclusione di Lanini a colpo sicuro in area.

Zichelli a fine partita

Intervenuto a fine partita, il tecnico biancorosso ha sottolineato la prestazione non esaltante dei suoi anche se dopo il vantaggio si poteva immaginare anche di fare il colpo esterno. Quindi ha analizzato l’ingenuità commessa in occasione del pari con la marcatura che è scappata. Sul tridente inedito si è detto soddisfatto per come si è comportato quindi un elogio all’avversario di turno che ritiene squadra ben organizzata e testa al prossimo impegno in casa contro il Gubbio domenica prossima.

TABELLINO

Imolese: Rossi (dal 54’ Zommers); Garattoni, Boccardi, Carini, Sereni (dal 17’ Fiore); Valentini (c) (dal 69’ Gargiulo), Carraro, Hraiech (dal 69’ Bensaja); Belcastro; Giovinco, De Marchi (dal 46’ Lanini). A disp. Zommers, Sciacca, Bensaja, Checchi, Giannini, Zucchetti, Lanini, Gargiulo, Rinaldi, Fiore, Rossetti, Mosti). All. Dionisi

Teramo: Lewandowski; Ventola, Altobelli (dal 46’ Caidi), Speranza (c), Mastrilli; Spighi, Persia (dal 46’ Ranieri), De Grazia; Zecca (dal 75’ Piccioni), Barbuti (dal 59’ Di Renzo), Fratangelo (dal 59’ Bacio Terracino). A disp. Pacini, Fiordaliso, Vitale, Ranieri, Zenuni, Di Renzo, Bacio Terracino, Piccioni, Cappa, Caidi, Piacentini). All. Zichella

Arbitro: Maggio di Lodi

Reti: 54’ Speranza, 56’ Hraiech

Ammonito: 94’ Carraro

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 nella ripresa

Foto campo fonte sito ufficiale Teramo Calcio