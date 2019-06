Il Pescara guarda al futuro. Nasce la Pescara calcio Academy

É stata presentata ufficialmente domenica scorsa presso la tribuna Vip dello Stadio Adriatico di Pescara

PESCARA – La Pescara calcio Academy, si pone l’obiettivo di promuovere e realizzare un nuovo e ampio protocollo di lavoro che rivoluzioni il modo d’insegnare calcio; ed ha come scopo quello di offrire a tecnici, dirigenti, genitori e ragazzi l’opportunità di trovare figure professionali di alto profilo con cui relazionarsi in un’ottica di crescita e formazione. Non più dunque un mero allenamento fisico ma un percorso finalizzato allo sviluppo di giocatori ed atleti pensanti senza rinunciare all’aspetto ludico-sportivo (fondamentale per la motivazione e l’apprendimento).

Alla conferenza stampa hanno partecipato oltre al Presidente Daniele Sebastiani, il Responsabile Scuola Calcio Pescara Angelo Londrillo, il Responsabile Settore Giovanile Giuseppe Geria e il Project Manager Marco Arcese. Alle migliori scuole calcio verrà riconosciuto il giusto merito e non saranno create affiliazioni ma partnership per lo sviluppo organizzativo di ogni singola società, condividendo insieme il concetto di “collaborazione”.

Ogni Academy avrà un tutor che si occuperà di valutare il lavoro sul campo e si relazionerà con tecnici e genitori programmando incontri specifici ad ogni inizio stagione. Il percorso educativo prevede 60 ore di formazione (in aula e sui campi del Pescara Calcio) nella settimana di fine agosto e altre 50 ore settimanali di perfezionamento a inizio gennaio.

Inoltre, si avrà la possibilità di assistere a due gare casalinghe del Pescara Calcio e per i bambini più meritevoli verrà organizzato ad inizio gennaio uno stage di una settimana con i tecnici del Pescara Calcio. Ogni sviluppo e novità verranno riportate sul sito ufficiale academy.pescaracalcio.com dove sarà possibile trovare foto e video di presentazione dell’Academy affiliata e dei suoi tesserati.

La Pescara Calcio Academy offre tante altre iniziative, eventi e strategie: dai Day Camp ufficiali Pescara Calcio agli allenamenti personalizzati annuali “One to One”. Academy è dunque sinonimo di esperienza, costante ricerca e cura dei particolari, in cui ogni seduta di allenamento si trasforma in un momento di crescita formativa, educativa e tecnica. L’attenzione individuale per ogni singolo bambino si realizza attraverso un monitoraggio costante e protocolli personalizzati raccolti in specifiche banche dati, offrendo una cura e un controllo h 24.