Il mio Presepe Giulianova e dintorni 2021: i risultati del concorso

GIULIANOVA – Si conclude la seconda edizione del concorso fotografico “Il mio Presepe Giulianova e dintorni” 2021. I vincitori: al primo posto con 752 voti la foto di Nora Scimitarra di Colleranesco, al secondo posto con 565 voti lo scatto di Fabrizio Mancini dell’Associazione Villa Pozzoni, e al terzo posto con 415 voti foto di Claudio Lamolinara di Giulianova Annunziata.

“Ora non resta che ringraziare di nuovo tutti i partecipanti, da chi ha inviato i scatti a chi li ha votati. La Pro Loco Giulianova contatterà i vincitori per la consegna dei premi. A questa rinnovata partecipazione si riconferma la volontà degli organizzatori di riproporlo con qualcosa in più il prossimo anno.

Si aggiunge il riconoscimento all’Assessore al Turismo Marco di Carlo, il Comune di Giulianova, il Bim, l’Associazione Up and Down e altri, come aiuto di supporto ad un concorso che vuole principalmente regalare attimi di gioia, spensieratezza, spiritualità e tradizione. Di nuovo auguri di buon anno a tutti”.