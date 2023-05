“Il mio diario”, presentata l’agenda scolastica a Pescara

Decima edizione dell’iniziativa della Polizia di Stato rivolta agli alunni della Scuola Primaria, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Pescara 1

PESCARA – Nella mattina di oggi 31 maggio 2023, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Pescara 1 ubicata in Pescara, in via Luigi Einaudi civico 1, il Questore Luigi Liguori ha presentato l’agenda scolastica “il mio diario”.

L’iniziativa, giunta alla decima edizione, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata presentata nella stessa mattinata di oggi, a livello nazionale in una scuola primaria di Reggio Calabria, con la partecipazione degli alti vertici della Polizia di Stato. Nella stessa giornata si è svolta la medesima cerimonia in dieci province scelte sul territorio nazionale e una di queste è stata proprio Pescara. Il diario, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, si pone l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà e della convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione. Per questi stessi motivi, il Questore Luigi Liguori ha fortemente voluto e quindi scelto un istituto di periferia per la consegna dei diari, per rafforzare il legame con le Istituzioni e con la Polizia di Stato.

L’agenda scolastica, attraverso i super eroi della legalità Vis e Musa con l’aiuto degli amici a quattro zampe Lampo e Saetta (rispettivamente un pastore tedesco ed un labrador color miele), del pappagallino Gea, del nuovo arrivato il gatto Cosmo e con il contributo di Geronimo Stilton, affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali tra tutti il bullismo e il cyberbullismo, rappresentando uno strumento di supporto alla didattica per insegnanti e genitori ma anche per gli operatori della Polizia di Stato quotidianamente impegnato sul territorio nell’attività di educazione alla legalità.

Attraverso i fondamenti di educazione civica e gli incontri con la Polizia di Stato, le storie raccontate e rappresentate sul diario si pongono l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a valori come democrazia, uguaglianza, libertà, solidarietà, senso di responsabilità e correttezza, amicizia avventura/curiosità, libertà di opinione e gentilezza, memoria e identità, impegno e integrità, giustizia e rispetto degli animali.

Ogni mese inizia con una parte discorsiva che propone e spiega il tema del mese; passando alla “pillola del mercoledì” ossia un consiglio, un suggerimento, un’informazione utile o un quiz didattico; la settimana termina con le “vignette del week-end” che rimandano ai contenuti trattati del mese allo scopo di divertire i ragazzi; l’ultimo lunedì di ogni mese contiene invece un fumetto che sintetizza i contenuti del mese sotto un profilo valoriale; Geronimo Stilton si occupa della rubrica “topopensiero del mese” per una breve pillola d’insegnamento; infine i giochi al top, le ultime pagine del mese sono dedicate a giochi interattivi e attività educative di Geronimo Stilton.

Il progetto va riscontrando successo non solo tra i giovani alunni ma anche tra insegnanti e genitori che in questo modo, in maniera leggera ma incisiva, trovano lo spunto per affrontare temi che invece hanno un’importanza fondamentale per la crescita e l’educazione dei giovanissimi studenti.