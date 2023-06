2° Art Bike&Run +Wine: tre giorni di eventi per le famiglie

FOSSACESIA – Tutto per il taglio del nastro della seconda edizione di Art Bike&Run +Wine, l’evento internazionale che dal 2 al 4 giugno si terrà a Fossacesia Marina e che vedrà protagonista la Via Verde della Costa dei Trabocchi. La manifestazione, promossa da Legambiente Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara, il Gal Costa dei Trabocchi e che ha come partener istituzionali la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Fossacesia, il patrocinio dei Comuni costieri, arriva a poca distanza da un altro grande evento sulla Via Verde, come la Grande Partenza del Giro d’Italia.

Ideatrice del format e organizzatrice della manifestazione, che si snoderà da Ortona e San Salvo, con l’Art Bike&Run+ Vine Village, presso l’area dell’ex Stazione ferroviaria di Fossacesia Marina, punto di riferimento di tutti gli eventi in programma, è l’agenzia Carsa di Pescara. Gli ultimi dettagli relativi alla sicurezza, alla viabilità, ai servizi da offrire sono stati messi a punto nelle ultime ore in un apposito incontro, che si è tenuto nella sede del Comune di Fossacesia a conclusione del quale è stato diffuso il calendario definitivo della manifestazione.

“E’ stato un lavoro che ha preteso particolare attenzione – chiarisce il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio a termine della riunione -. Art Bike&Run si rivolge principalmente alle famiglie, che saranno anche nel futuro i principali fruitori della Via Verde della Costa dei Trabocchi e di conseguenza dovevamo mettere a punto vari aspetti. Avremo da offrite giorni di assoluta spensieratezza e per tutti i gusti. Ci saranno infatti manifestazioni ciclistiche, per chi ama andare in bike, ciclopedalate per immergersi nella natura. Non mancheranno ovviamente occasioni per gustrare i piatti della tradizione abruzzese e per spigionare la propria fantasia attraverso la street art. Saranno momenti di socialità, di divertimento, all’insegna del turismo lento, che qui ha ottime opportunità di crescere e svilupparsi. Art Bike&Run – conclude il sindaco Di Giuseppantonio – ha avuto il grande pregio di rafforzare quella collaborazione tra i sindaci della Costa che si era dimostrata vincente anche in occasione del Giro d’Italia. Un aspetto non di poco conto sul quale far perno anche per le prossime iniziative che vorremo sviluppare sulla Via Verde, che non si limiteranno ad essere importanti solo per i nostri territori ma per l’Abruzzo intero”.