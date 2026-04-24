Il Maestro Melozzi in visita ai reparti dell’Ospedale di Pescara

PESCARA – Il Maestro Enrico Melozzi ha fatto visita al reparto di Ematologia dell’Ospedale di Pescara, diretto dal professor Mauro Di Ianni, offrendo un momento di vicinanza ai pazienti e al personale sanitario. L’iniziativa, promossa da AL Abruzzo ODV, associazione impegnata nel sostegno alle persone affette da patologie ematologiche e di cui Melozzi è testimonial, ha trasformato la scuola del reparto in un piccolo spazio di condivisione musicale. Il Maestro ha eseguito alcuni brani del repertorio abruzzese, tra cui il celebre Vola vola, regalando ai presenti un momento di leggerezza e partecipazione.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Generale della ASL di Pescara Vero Michitelli, l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente di AL Abruzzo ODV Flores Flacco e le volontarie dell’associazione. Presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco Marco Ducci e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Guido Di Lorito, Lucia Leone e Sergio Scarpitti, da sempre vicini alle attività solidali del territorio.

Nel corso della mattinata, Melozzi ha visitato anche il reparto di Neonatologia, accolto dalla dottoressa Susanna Di Valerio, proseguendo un percorso di incontro e ascolto con operatori e famiglie.

«La presenza del Maestro Melozzi in ospedale rappresenta un gesto di grande attenzione verso i pazienti e il personale sanitario – ha dichiarato il Direttore Generale Vero Michitelli –. Iniziative come questa rafforzano il valore dell’umanizzazione delle cure e il legame tra associazioni, comunità e strutture sanitarie».

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio