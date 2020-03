Rosario nella festa di San Giuseppe il 19 marzo: come pregare

Domani sera, 19 marzo, alle 21 l’invito della diocesi di Avezzano e e di tutta la Chiesa Italiana a una preghiera collettiva per il paese colpito dal Coronavirus

AVEZZANO – Giovedì 19 marzo la Diocesi di Avezzano celebra San Giuseppe in comunione con la Chiesa italiana e promuove un momento di preghiera per tutto il Paese colpito dall’emergenza Coronavirus. In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa locale si unisce in uno straordinario momento di preghiera per il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (possibilmente i Misteri della luce), simbolicamente uniti alle ore 21.

“Contempleremo i misteri della luce per vivere questa preghiera come «vera introduzione alla profondità del Cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria» (san Giovanni Paolo II). In realtà, è tutto il mistero di Cristo che è luce. Egli è «la luce del mondo» (Gv 8, 12) e noi vogliamo seguirlo, come discepoli, sapendo che chi lo segue «non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Per questo un semplice segno manifesta la nostra comunione in questo tempo di preghiera: alle finestre delle nostre case esporremo un piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della luce della fede” si legge sul sito della Diocesi di Avezzano

Al suo interno (www.diocesidiavezzano.it) e sulla pagina Facebook “Diocesi di Avezzano”, è possibile scaricare il Sussidio di preghiera per recitare il Rosario e per la meditazione personale. In fondo abbiamo inserito il link dove prelevare il sussidio.

Sui canali della Diocesi presenti anche spunti di riflessione, di preghiera e meditazione personale per poter vivere la Quaresima in questo tempo di Epidemia. Scaricabile anche l’Omelia del vescovo Pietro Santoro, pronunciata Domenica 15 marzo, nella Messa in diretta streaming.

«A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa» (Leone XIII).

IL SUSSIDIO DI PREGHIERA: http://www.diocesidiavezzano.it/images/2020/Rosario_del_19_marzo-2020.pdf