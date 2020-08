I Taglia 90 e Le Canzoni Giuste in concerto a Piazza Salotto Pescara

Venerdì 28 agosto nuovo doppio appuntamento con Singin’ in the Streets dalle ore 21. Ecco come prenotare il posto a sedere gratuito

PESCARA – Torna Singin’ in the Streets a Pescara con un nuovo doppio appuntamento questa sera, venerdì 28 agosto dalle ore 21. Protagonisti principali della scena saranno I Taglia 90, una band originale ed innovativa. La serata sarà aperta da Le Canzoni Giuste, band pescarese. La partecipazione è gratuita con prenotazione anticipata dei posti a sedere. Andiamo a conoscere meglio i due gruppi e a vedere il link per prenotare un posto a sedere.

I TAGLIA 90

Nascono a fine 2017 a Pescara dall’ incontro di più culture musicali apparentemente distanti e da esperienze diverse ma con una cosa in comune tra tutti: gli anni 90. Lo spettacolo allegro, curato e originale unito agli arrangiamenti unici creano una qualità spesso trascurata sulle scene musicali. Il sound, aggressivo e trascinante, caratterizza il loro stile fresco, deciso e sempre pronto a far ballare chiunque sia nelle vicinanze. Totò Schillaci, Gianluca Grignani, 883, Marco Masini, Luca Carboni, Nek, Lunapop, Sugarfree, Steve Rogers Band, Le Vibrazioni, Velvet sono solo alcuni dei gruppi proposti Flammen: Vox, Fx (Simone Flammini) 03

– il Bomber: Vox, Piano, Keys (Mattia Verrocchio) 10

– Generale Leja: Guitar (Giammarco De Bonis) 09

– Cellò: Vox, Guitar (Matteo Franzese) 07

– Max: Bass (Massimo Nocco) 02

– Billo: Bass (Ivan Tinari) 11

– C Iormetti: Drums (Fabio Iormetti) 01

– Charlie: Drums (Gianluca Berardocco) 12

LE CANZONI GIUSTE

Nascono a Pescara nel Febbraio del 2017, sotto il nome Iacopo Ligorio & Le Canzoni Giuste. Alla fine del 2019 la band licenzia il cantante Iacopo Ligorio per sostituirlo con un nuovo frontman più bravo ed incisivo: Iacopo Ligorio. Il progetto è caratterizzato da uno stampo prettamente ironico e demenziale, e dalla totale mancanza di appartenenza ad un unico genere, creando cosi la definizione “Rock Fallimentare”. Pubblicano il loro album d’esordio “Per l’amor del Cielo” (World Fonogram Record) nel Maggio 2019, da cui sono stati estratti 4 singoli. Partecipano a diversi festival e concorsi, vincendo anche dei premi, per sbaglio. Finiscono svariate volte in televisione fra Rai e Mediaset, ma sempre per sbaglio; ed inspiegabilmente nel loro curriculum compaiono diverse collaborazioni ed aperture importanti nel panorama nazionale. Hanno concluso da poco il loro secondo tour, e sono attualmente impegnati alla produzione del loro nuovo album, ma è severamente vietato spoilerare. La loro più grande aspirazione rimane quella di condurre un programma di cucina con Benedetta Parodi.

COME PARTECIPARE AL CONCERTO

Il concerto è gratuito con posti a sedere prenotabili fino ad esaurimento su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-singin-in-the-streets-i-taglia-90-le-canzoni-giuste-112786443288