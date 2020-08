Marco Rosa e Alessandro De Cerchio presentano i libri a Pescara

PESCARA – Venerdì 28 agosto alle 21 presso il Circolo Nautico Porto Antico di Pescara ci sarà la presentazione dei libri di Marco Rosa e Alessandro De Cerchio. Saranno presenti gli autori, interviene l’editore Alessio Masciulli, modera la professoressa Carola Febo.

Andiamo a vedere le trame dei due testi in oggetto rispettivamente “Tutto tranne l’essenziale” e “L’essenziale”.

TUTTO TRANNE L’ESSENZIALE

Un viaggio tanto forzoso quanto inconsapevole dall’eterna adolescenza all’età adulta nel breve spazio di una estate degli anni 70 che rievoca luoghi ed ambientazioni di una Pescara che non c’è più ma rivive negli scenari e nelle avventure di questo romanzo che ne riporta autentici flash dal sapore nostalgico. In quegli anni stava appena nascendo una società urbana ed il libro ne fa rivivere certe atmosfere ed allo stesso tempo indaga e scopre con il lettore i moti analitici del protagonista attraverso un crescendo di situazioni e tensione emotiva.15

L’ESSENZIALE

É una raccolta di 50 poesie, che si propone di essere una specie di “testamento spirituale” dell’autore, che in questa veste vede il mondo attraverso la molteplicità degli aspetti della figura femminile, imprescindibile in ogni campo dell’esistenza umana. Nei componimenti (divisi in 10 capitoli, quasi a voler tracciare un decalogo delle principali caratteristiche della Donna), c’è una sorta di auspicio di un riequilibrio globale dei rapporti di forze tra i due sessi, nel quale il femminile venga rivalutato e il maschile ritrovi un suo ruolo consapevole ma armonioso e paritario. Il tutto, in forma sintetica ma intensa e, si spera, musicale e universalmente comprensibile.

DOVE SI SVOLGE L’EVENTO

Il Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD è situato sulla Golena del Porto Canale di Pescara raggiungibile dalle scalette di Piazza Unione.