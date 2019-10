I bambini imparano dalla terra: torna il Calendario del contadino

Otto appuntamenti gratuiti aperti a bambini e genitori per vivere insieme i cicli naturali, educare al rispetto della terra e dei suoi frutti

TERAMO – Lavorare in campagna, imparando attraverso l’esperienza del fare, l’amore per la terra e per i suoi doni, il rispetto dei cicli naturali e il ritmo delle stagioni. Torna il Calendario del Contadino, appuntamento organizzato dall’associazione Teramo Children, all’interno del progetto RAdiCI, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Otto laboratori gratuiti riuniranno la domenica mattina, dalle ore 9.30, bambini e genitori negli spazi di APE (Aula Permanente di Ecopedagogia) a Varano di Valle S. Giovanni, un borgo poco distante dalla città immerso nel verde di boschi e ulivi. Per prenotarsi basta telefonare al 3471439074 o al 3888073344 oppure scrivere una e-mail a estatenelboscoape@gmail.com. I posti sono limitati e le prenotazioni necessarie.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI:

27 OTTOBRE 2019 – NON SOLO OLIO. PROPRIETA’ E USI DELLE FOGLIE D’ULIVO

10 NOVEMBRE 2019 – IN PUNTA DI PIEDI NEL BOSCO D’AUTUNNO

1 DICEMBRE 2019 – CORONCINE DEL SOLSTIZIO

19 GENNAIO 2020 – ROSA CANINA E… SINERGIE PER LA SALUTE

2 FEBBRAIO 2020 – RITI E TRADIZIONI DELLA LUCE. LA CANDELORA

1 MARZO 2020 – L’ORTO [BIO] DIVERSO. COSTRUIAMO LA SINERGIA TRA LE PIANTE

27 MARZO 2020 – L’ORTO [BIO] DIVERSO. SEMENZAIO DI PRIMAVERA

22 GIUGNO 2020 – ASPETTANDO SAN GIOVANNI. LA FESTA DEL COMPARE A FIORI

“RAdiCI” è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org