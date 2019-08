Horizon Service, al via le iscrizioni per l’asilo “Regina Margherita” di Sulmona

Venerdì 30 agosto ore 17 il primo incontro con le famiglie dove saranno illustrate le caratteristiche del nuovo servizio che prevede l’attivazione di una sezione Primavera

SULMONA – La nuova gestione dell’ asilo “Regina Margherita” mira a valorizzare una struttura storica per la città di Sulmona, che per anni è stato punto di riferimento educativo di intere generazioni di cittadini. La Horizon Service, attiva sul territorio dal 1998 attraverso l’erogazione di servizi sociali, educativi e sanitari, si impegnerà a gestire al meglio questo servizio della ASP n. 2 L’Aquila.

Al fine di illustrare le caratteristiche del nuovo servizio, la Horizon Service organizza per venerdì 30 agosto alle ore 17, presso i locali della scuola dell’infanzia siti in via Majella n. 5 a Sulmona, un incontro con le famiglie dei bambini già iscritti e di coloro che intendono iscriversi o avere informazioni sul nuovo servizio.

Il servizio prevede l’attivazione di una sezione Primavera, l’unica riconosciuta dal MIUR presente sul territorio comunale, per i bambini che hanno da 24 a 36 mesi di età ed una sezione di scuola dell’infanzia parificata per i piccoli dai 3 ai 5 anni di età.

Le attività educative e didattiche saranno garantite da personale qualificato e saranno coadiuvate dalle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret che, di fatto, sono presenti sul territorio comunale ed impegnate nella formazione delle nuove generazioni da oltre mezzo secolo.

INFO E NUMERI UTILI

Per avere informazioni sul nuovo servizio è possibile contattare il coordinatore pedagogico, la dott.ssa Rosaria D’Agostino, al numero 340 2478131 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30.