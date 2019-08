Baia del Re Panthers: conferme per Pineto, D’Onofrio e Rospo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Proseguono le conferme ufficiali per le Baia del Re Panthers, che nel frattempo hanno cominciato a lavorare agli ordini di coach Franco Ghilardi per la parte tecnica e del confermato preparatore Antonio Di Egidio per quella fisico/atletica.

Altre tre atlete vestiranno ufficialmente la casacca biancazzurra anche in questa stagione: le giovanissime esterne pescaresi Asia Pineto (classe 2001), Eugenia D’Onofrio (2002) e la teatina Alyssa Rospo (2002), divenute ormai rosetane d’adozione visto l’ottimo ambientamento dentro e fuori dal campo.

Asia, Eugenia e Alyssa proseguiranno quindi un percorso di crescita che le ha già viste calcare con continuità i parquet di Serie B, oltre al ruolo fondamentale nelle categorie under.

Nei prossimi giorni verrà svelato il resto dell’organico, oltre a tante altre novità sul mondo Panthers.