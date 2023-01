“Haohs”, performance teatrale a Giulianova per il Giorno della Memoria

GIULIANOVA – Si intitola “Haohs”, la piece teatrale che l’associazione culturale Knà, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, proporrà, nell’inedito scenario di Santa Maria a Mare, venerdì 27 e sabato 28 Gennaio, in occasione del 78° “Giorno della Memoria”. La prima delle due rappresentazioni, venerdì, è fissata per le 21:00; la seconda, sabato, per le 18.30. L’ingresso è libero.

““Haos” – spiegano gli organizzatori – nasce dalla necessità di ricordare una delle più grandi sciagure perpetrate dal genere umano. E’ pensata e scritta al contrario per “riavvolgere” la storia e ridare dignità a milioni di persone colpevoli di essere nate ebree, rom, sinti, omosessuali, disabili, “sbagliate”.

Alcune bambine, giocando in soffitta, trovano una valigia dei ricordi che dà inizio al viaggio al contrario.

“Haosh” è come guardarsi allo specchio. Ci riconosciamo, riconosciamo chi siamo, chi siamo stati, quello che potremmo tornare ad essere. C’è ancora chi “lotta per mezzo pane”, ma è più semplice dimenticare che ricordare”.

La direzione artistica è di Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura. L’accompagnamento musicale, rigorosamente dal vivo, è affidato ad Alessandra Bottone (violoncello), Alessandro Carincola (pianoforte), Lucia Medori (violino), Davide Vagnozzi (clarinetto)

In scena ci saranno Chiara Bianchini, Mattia Bonadduce, Antonio Branciaroli, Giulia Calin, Stella Cappelletti, Federico Caprioni, Giulia Caprioni, Isabella Carlomagno, Lara Cicconi, Salvatore Citzia, Giulia De Flaviis, Natalìa De Luca, Daniele Del Nibletto, Emanuele Di Bonaventura, Luigi Di Bonaventura, Giorgia Di Donato, Lorenzo Di Donato, Eleonora Di Egidio, Eugenia Di Giovanni, Ludovica Di Pietro, Gabriele Faggiani, Lorenzo Garbatini, Roberta Iacone, Flavia Iaconi, Gabriella Ianni, Viola Lattanzi, Emanuele Liberati, Lorenzo Liberato, Riccardo Liberato, Antonella Marchiselli, Laura Marrancone, Luisa Monticelli, Nicola Monticelli, Priscilla Monticelli, Marco Nazionale, Filippo Pacinelli, Noemi Saia, Davide Vagnozzi, Jonathan Vannicola, Moira Vespasiani, Paolo Zucconi.

L’associazione Knà ringrazia sentitamente la Parrocchia SS. Annunziata di Giulianova.