Halloween 2025: i principali eventi in Abruzzo

REGIONE – Sta per tornare la notte più stregata dell’anno. Quella in cui le zucche si accendono, i costumi prendono vita e le piazze si riempiono di risate, mistero e incanto. Halloween, o “All Hallows’ Eve”, non è solo una festa americana come molti pensano: affonda le sue radici nelle antiche celebrazioni europee, tra riti celtici e culti romani, tra la dea Pomona e il Samhain, il capodanno spirituale dei popoli nordici.

Una notte sospesa tra mondi, in cui, secondo la leggenda, le anime dei defunti tornano a camminare tra i vivi, accompagnate da streghe, demoni e spiriti erranti. E anche l’Italia, e l’Abruzzo in particolare, ha custodito nel tempo tradizioni affascinanti: si bussava alle porte per chiedere offerte in nome dei defunti, si accendevano lumini, si narravano storie che facevano tremare e sognare.

Oggi Halloween è diventato un rito collettivo fatto di travestimenti da brivido, truccabimbi, dolcetti, scherzetti e feste a tema. Ma in Abruzzo, questa ricorrenza conserva ancora un’anima profonda, fatta di borghi che si trasformano, castelli che si aprono, comunità che si ritrovano per celebrare insieme il mistero e la meraviglia. Anche quest’anno alcuni appuntamenti classici come la Notte delle streghe a Rosciano,, la Sagra della zucca stregata a Villa Badessa, la Notte delle lumere a Santo Stefano di Sessanio. Il Castello medievale di Roccascalegna aprirà le sue porte per far scoprire atmosfere magiche e da brivido. Ma ci saranno anche tantissime altre occasioni per vivere all’insegna del divertimento e della spensieratezza la notte più spaventosa dell’anno. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Gli eventi in programma

26 ottobre

Autunno da paura – Pretoro

1 novembre

Halloween al Castello di Roccascalegna

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]