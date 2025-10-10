Halloween 2025: i principali eventi in Abruzzo

REGIONE – Sta per tornare la notte più stregata dell’anno. Quella in cui le zucche si accendono, i costumi prendono vita e le piazze si riempiono di risate, mistero e incanto. Halloween, o “All Hallows’ Eve”, non è solo una festa americana come molti pensano: affonda le sue radici nelle antiche celebrazioni europee, tra riti celtici e culti romani, tra la dea Pomona e il Samhain, il capodanno spirituale dei popoli nordici.
Una notte sospesa tra mondi, in cui, secondo la leggenda, le anime dei defunti tornano a camminare tra i vivi, accompagnate da streghe, demoni e spiriti erranti. E anche l’Italia, e l’Abruzzo in particolare, ha custodito nel tempo tradizioni affascinanti: si bussava alle porte per chiedere offerte in nome dei defunti, si accendevano lumini, si narravano storie che facevano tremare e sognare.
Oggi Halloween è diventato un rito collettivo fatto di travestimenti da brivido, truccabimbi, dolcetti, scherzetti e feste a tema. Ma in Abruzzo, questa ricorrenza conserva ancora un’anima profonda, fatta di borghi che si trasformano, castelli che si aprono, comunità che si ritrovano per celebrare insieme il mistero e la meraviglia. Anche quest’anno alcuni appuntamenti classici come la Notte delle streghe a Rosciano,, la Sagra della zucca stregata a Villa Badessa, la Notte delle lumere a Santo Stefano di Sessanio. Il Castello medievale di Roccascalegna aprirà le sue porte per far scoprire atmosfere magiche e da brivido. Ma ci saranno anche tantissime altre occasioni per vivere all’insegna del divertimento e della spensieratezza la notte più spaventosa dell’anno. Vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.
Gli eventi in programma
26 ottobre
1 novembre
Halloween al Castello di Roccascalegna
[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]