REGIONE – Per il weekend dal 10 al 12 ottobre in Abruzzo gli esperti di 3bmeteo.it e de ilmeteo.it ci prevedono condizioni di tempo stabile e asciutto, eccetto una residua instabilità su Vastese nella giornata di Mercoledì. Le temperature saranno in graduale aumento, con valori che si porteranno di qualche grado oltre le medie.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 10 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso

Sabato 11 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 12 ottobre

Permane un campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10-12 ottobre 2025)

PESCARA

VEN – min 15° max 21°

SAB – min 15° max 21°

DOM – min 15° max 20°

CHIETI

VEN – min 11° max 21°

SAB – min 11* max 20°

DOM – min 11° max 20°

TERAMO

VEN – min 13* max 22°

SAB- min 12° max 21°

DOM – min 10° max 22°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 22°

SAB – min 9° max 21

DOM – min 12° max 21°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.