GSSI ai vertici nella valutazione ANVUR 2020‑2024

L’AQUILA – La nuova Valutazione della Qualità della Ricerca 2020‑2024 dell’ANVUR conferma il Gran Sasso Science Institute (GSSI) tra le eccellenze assolute del panorama scientifico italiano, rafforzando il ruolo dell’Aquila come polo di riferimento nazionale e internazionale. A sottolinearlo è l’assessore regionale all’Università e alla Ricerca Roberto Santangelo (nella foto), che ha commentato i risultati del rapporto evidenziando la solidità e la crescita dell’Istituto nelle sue quattro aree scientifiche: Informatica, Fisica, Matematica e Scienze sociali.

Il GSSI conquista il primo posto nazionale nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche e nell’Area 11 – Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche, con risultati di vertice anche nei Gruppi Scientifico‑Disciplinari di competenza, in particolare Economia Applicata e Geografia. Nel settore economico l’Istituto registra un valore R1_2 pari a 1,37, ossia +0,37 rispetto alla media nazionale, il dato più alto in Italia: davanti a Bocconi (+0,28) e LUISS (+0,25).

Ottimi risultati anche nelle altre aree scientifiche. In Fisica, il GSSI si colloca al secondo posto della graduatoria nazionale, mentre il settore di Astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio raggiunge il primato assoluto. Nelle Scienze matematiche e informatiche, categoria aggregata da ANVUR, l’Istituto conquista il terzo posto nazionale; considerate singolarmente, la ricerca in Informatica e quella in Analisi matematica si posizionano entrambe al secondo posto nelle rispettive classifiche.

“Il rapporto ANVUR – osserva Santangelo – evidenzia anche la qualità del percorso formativo del GSSI e la sua capacità di sostenere le carriere delle nuove generazioni di ricercatori. L’Istituto si colloca al secondo posto tra le Scuole universitarie a ordinamento speciale, subito dopo la Scuola Normale Superiore di Pisa. È la conferma di un centro giovane ma ormai stabilmente ai vertici della ricerca italiana”.

Per l’Aquila e per l’Abruzzo, questi risultati rappresentano un riconoscimento di grande valore: il GSSI si conferma come motore scientifico e accademico capace di competere ai massimi livelli e di contribuire alla crescita del territorio, attirando talenti, investimenti e progettualità di respiro internazionale.