Liris avvia il confronto su inclusione e sviluppo in Abruzzo

L’AQUILA – Ha preso il via ieri, con il patrocinio dell’Intergruppo parlamentare Aree Interne, Comuni montani e Isole minori del Senato della Repubblica, presieduto dal senatore Guido Quintino Liris, il primo appuntamento dedicato a costruire un confronto stabile tra istituzioni, imprese, università e terzo settore sui temi dell’inclusione e dello sviluppo del territorio.

L’iniziativa “Fare Rete per fare inclusione e sviluppo in Abruzzo”, promossa a Palazzo Silone in collaborazione con la Commissione regionale per le Pari Opportunità e con il contributo di Sanofi, è un evento fortemente voluto dal senatore Liris con l’obiettivo di avviare un percorso permanente di collaborazione tra il mondo istituzionale e quello produttivo, nella convinzione che l’inclusione rappresenti una leva strategica per la crescita economica e sociale dell’Abruzzo.

“L’inclusione non è soltanto un valore da affermare, ma un modello di sviluppo da costruire insieme. Quando istituzioni, imprese, università e terzo settore condividono obiettivi e responsabilità, si creano le condizioni per una crescita più solida, più innovativa e più equa”, ha dichiarato Liris.

“Questo rappresenta un primo, importante momento di confronto su un tema strategico per il futuro della nostra regione. Questo progetto deve diventare una best practice da esportare nelle altre regioni, un modello di riferimento per tutto il Paese.”

Il senatore ha inoltre sottolineato il valore della collaborazione con Sanofi, ringraziando l’azienda per aver condiviso questo percorso e per il contributo che continua a offrire all’Abruzzo attraverso lo stabilimento di Scoppito, realtà produttiva d’eccellenza che rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione, l’occupazione qualificata e lo sviluppo del territorio.

“Come Presidente dell’Intergruppo parlamentare Aree Interne, Comuni montani e Isole minori considero particolarmente significativo che proprio dall’Abruzzo prenda avvio un confronto di questo livello. Le aree interne hanno bisogno di una rete sempre più forte tra istituzioni e sistema produttivo per creare nuove opportunità, valorizzare il capitale umano e contrastare lo spopolamento.”

“Il compito della politica e delle istituzioni – conclude Liris – è creare le condizioni affinché queste alleanze possano consolidarsi nel tempo. Da questo primo incontro può nascere un metodo fondato sulla collaborazione, capace di trasformare il dialogo tra pubblico e privato in uno strumento concreto di crescita e sviluppo per l’Abruzzo.”