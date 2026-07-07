XTERRA Abruzzo 2026: due weekend di sport outdoor tra Ovindoli e Scanno

L’AQUILA – L’Abruzzo si prepara a vivere due fine settimana consecutivi dedicati allo sport outdoor, alla natura e alla promozione del territorio. È questo lo spirito di XTERRA Abruzzo 2026, il doppio appuntamento internazionale che porterà centinaia di atleti italiani e stranieri tra le montagne e i laghi della regione, grazie a due eventi inseriti nel prestigioso circuito mondiale XTERRA: XTERRA Abruzzo Trail Run, in programma a Ovindoli il 18 e 19 luglio, e XTERRA Lake Scanno, che dal 23 al 26 luglio trasformerà Scanno in un vero hub del triathlon off‑road e del nuoto in acque libere, con le competizioni clou previste il 25 e 26 luglio.

La Regione Abruzzo punta con decisione su questa manifestazione, riconoscendone il valore strategico per la crescita del territorio. L’assessore allo Sport e alle Aree interne, Mario Quaglieri (nella foto), ha sottolineato come l’Abruzzo stia consolidando la propria posizione tra le principali destinazioni italiane per gli sport outdoor. Secondo Quaglieri, eventi internazionali come XTERRA rappresentano un’occasione unica per valorizzare il patrimonio ambientale, sostenere le Aree interne e generare ricadute economiche significative per le comunità locali. Lo sport, ha ribadito, è uno strumento di promozione turistica e sviluppo territoriale capace di raccontare un Abruzzo autentico, fatto di montagne, laghi, borghi e natura incontaminata.

La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala Celestino di Palazzo Silone, alla presenza dell’assessore Quaglieri, dell’organizzatore XTERRA Massimo Massacesi, del sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli, del responsabile del Gruppo Sportivo Celano Loreto Ruscio e, in videocollegamento, del sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni. Un parterre che conferma la sinergia tra istituzioni, organizzatori e realtà sportive del territorio.

La scelta di ospitare due tappe del circuito mondiale XTERRA evidenzia la crescente attrattività dell’Abruzzo per le competizioni internazionali. Paesaggi unici, infrastrutture adeguate e una consolidata capacità organizzativa rendono la regione un luogo ideale per eventi che richiedono standard elevati e un forte legame con l’ambiente naturale.