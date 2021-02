Le “Green” di Sulmona: il volontariato si arricchisce della presenza femminile

In un’ottica di ripristino della visibilità ambientale, le donne dei volontari hanno pitturato elementi del parcheggio presso la stazione

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma di Mauro Nardella, cittadino sulmonese e sindacalista della UIL.

“Prosegue senza sosta il lavoro di ripristino della visibilità ambientale di Sulmona attraverso la preziosa opera dei volontari.

Qualche giorno fa é stata la volta del volontariato cosiddetto leggero poiché ha riguardato più che la bonifica di siti inquinati ed abbandonati a loro stessi l’opera di pitturazione di staccionate.

A prestare il contributo alla causa di oggi ci hanno pensato per lo più le donne dei volontari sulmonesi da alcuni subito ribattezzate con simpatia “le green”.

Armati di pennelli e secchi di vernice hanno ridato un tocco di colore ad elementi del parcheggio nei pressi della stazione centrale. Un’area utilizzata non solo dai pendolari cittadini ma anche e soprattutto dai turisti che a flotte quel parcheggio lo utilizzano per sostare e non perdersi l’appuntamento con la transiberiana d’Abruzzo.

Grazie a loro, ora, il biglietto da visita per gli amanti delle bellezze ambientali di Sulmona è servito. Ivi compresi gli italiani sparsi in tutto il mondo che non hanno esitato a definire il lavoro dei volontari di Sulmona un esempio da seguire”.