Green Game alla Delfico e Montauti di Teramo [FOTO]

TERAMO – Sapevi che gli scontrini fiscali non vanno insieme alla carta? E che un giocattolo non può andare nella plastica, perché non è un imballaggio? E che un bicchiere di cristallo non va nel vetro? La raccolta differenziata ha l’obiettivo di avviare ciascun rifiuto differenziato verso il trattamento di recupero e riciclo. Quindi il cittadino è il primo anello del ciclo ed è colui che deve avere tutte le informazioni necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta e responsabile possibile.

Green Game si pone come strumento per sensibilizzare ed informare i cittadini partendo dai più giovani, gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di II grado, i cosiddetti nativi ambientali, usando una tecnica innovativa e coinvolgente che raccoglie ovunque unanimi consensi.

Martedì lo staff ha incontrato oltre 300 studenti del Liceo Classico “M. Delfico” e del Liceo Artistico “G. Montauti” di Teramo. Appuntamenti entusiasmanti, con ragazzi molto attenti durante la lezione del relatore che hanno ottenuto ottimi risultati nella fase di verifica.

“I ragazzi hanno manifestato molto interesse – ha dichiarato il professor Sergio Vittorini – Sono stati attivi, partecipi e la mia classe è passata in Finale, quindi erano molto fieri del risultato ottenuto. Grazie per l’opportunità!”.

Infatti l’appuntamento con le classi finaliste è previsto per il 20 dicembre a Pescara, al Teatro Circus, dove gli studenti provenienti da tutta la regione si incontreranno per decretare la Scuola CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME 2019.

Mercoledì lo staff sarà a Giulianova al Liceo “Marie Curie”.

Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Abruzzo. Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sulle pagine Facebook ed Instagram.