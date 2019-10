Progetto “Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net”: nuovi laboratori artistici

Proseguono le attività creative per grandi e piccini nei paesi di Rosciano, Montebello di Bertona e Carpineto della Nora; si aggiunge Civitaquana in tandem con Brittoli

PESCARA – Novembre e dicembre si preannunciano scoppiettanti per il progetto “Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net” promosso dall’associazione di volontariato “ASC – Arte Suoni Colori”. La partenza delle quattro nuove formule di laboratori artistici (tutti di due ore) prosegue l’intento dichiarato del progetto di diffondere l’arte e promuovere la creatività nel tessuto sociale dei piccoli paesi di provincia, mettendo in contatto diverse generazioni e praticando il recupero della tradizione della propria terra con uno sguardo innovativo.

Nel laboratorio di tessitura, curato da Valeria Belli, i più piccoli si destreggeranno con il telaio, ricreando in chiave moderna i tradizionali tappeti di Pescocostanzo, che saranno completati dalle frange realizzate all’uncinetto dai più grandi. Il laboratorio è adatto ad alunni del 4° e 5° anno di primaria, adulti e anziani; farà tappa il mercoledì a Civitaquana (6, 13, 20 e 27 novembre) e il venerdì a Carpineto della Nora (8, 15 e 22 novembre), poi il lunedì a Montebello di Bertona (2, 9 e 16 dicembre).

Il laboratorio “Amici per la pelle”, curato da Francesco Russo, affronterà la lavorazione del cuoio per realizzare manufatti personalizzati in pelle (portamonete, bracciali, portachiavi) per grandi e piccini. Due gli appuntamenti, aperti a bambini, adulti e anziani: domenica 17 novembre al Centro culturale Esploratorio di Rosciano e domenica 15 dicembre a Civitaquana.

Il laboratorio di arti visive, curato da Stefania Silvidii, proporrà attività artistiche come base per lo scambio relazionale tra bambini di tutte le età. L’appuntamento di domenica 1 dicembre al Centro culturale Esploratorio di Rosciano sarà dedicato alle decorazioni natalizie in lana cardata.

Il laboratorio di ceramica, a cura di Giuseppe Liberati, affronterà le varie tecniche di foggiatura dei

manufatti in argilla e ne proporrà la decorazione con gli smalti. Tre le date, pensate per bambini dai 7 anni in su: prima il 24 novembre al Centro Esploratorio di Rosciano, poi il 4 e 11 dicembre a Civitaquana.

La partecipazione ai laboratori è gratuita previa iscrizione tramite moduli da ritirare nei Comuni e nelle scuole dei paesi coinvolti o scaricandoli dal sito www.artesuonicolori.com. Per ulteriori informazioni, scrivere un messaggio privato alla pagina Facebook del progetto Creatività e Integrazione (www.facebook.com/Artesuonicolori/).

Indirizzi utili:

Centro culturale Esploratorio – Via Colli, Villa Oliveti (frazione di Rosciano, PE).

Sala consiliare comunale di Civitaquana – Piazza Umberto I° 26, Civitaquana (PE).

Scuola primaria di Carpineto – Via Regina Margherita 22, Carpineto della Nora (PE).

Centro di Aggregazione Giovanile “Musica e Cultura” – Piazza Sandro Pertini, Montebello di Bertona (PE).