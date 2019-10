Diretta Juve Stabia – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Martedì 29 ottobre alle 21 si gioca Juve Stabia – Pescara, gara valida per la 10° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Martedì 29 ottobre, in turno infrasettimanale, si gioca Juve Stabia – Pescara, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020, in turno infrasettimanale; calcio di inizio previsto per le ore 21. I biancazzurri provengono dal brillante 4-0 contro la capolista Benevento e ora in classifica sono ottavi con 13 punti. Sei lunghezze in meno per i campani, penultimi, che nel turno precedente hanno perso in casa dello Spezia.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

I biglietti per assistere alla partita potranno essere acquistati al costo di 15 euro presso il Punto Vendita Tabaccheria 11 di Trusgnach Mattia Viale Vespucci,81 Pescara (08565278) entro lunedì 28 ottobre alle ore 19.00

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 21.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-2-3-1 per l’Ascoli con Russo in porta e difesa formata dalla coppia centrale Troest-Mezzavilla e da Ricci e Vitiello sulle fasce. In mezzo al campo Calvano e Calo. Sulla trequarti Canotto, Mallamo e Del Monte; unica punta Cisse. Possibile modulo 4-3-3 per il Pescara con Kastrati tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Ciofani e Masciangelo ai lati. A centrocampo Memushaj, Palmiero e Busellato. Sulla trequarti Machin e Galano, di supporto a Borrelli.

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Pescara

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Ricci, Troest, Mezzavilla, Vitiello, Calvano, Calo, Canotto, Mallamo, Del Sole, Cisse. Allenatore: Caserta

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Masciangelo, Bettella, Scognamiglio, Ciofani, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri