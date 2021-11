Giuseppe Gnagnarella presenta “Madreselva” a Roma: ecco quando

Il nuovo romanzo del giornalista lancianese sarà presentato lunedì al Reale Circolo Canottieri Tevere a Roma

LANCIANO – Arriva nelle librerie il nuovo romanzo del giornalista di Lanciano Giuseppe M. Gnagnarella. Si tratta di “Madreselva” (Edizioni Kirke), una nuova avvincente storia scritta dal noto giornalista, già corrispondente Rai e volto noto della tv.

Il libro sarà presentato lunedì 8 novembre, alle ore 19, al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta, 28). Interverranno la giornalista Silvia Guidi, l’avvocato Piero Sandulli e il componente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Louis Godart. A moderare l’incontro sarà il responsabile di Rai Quirinale, Andrea Covotta.

Dopo i primi due romanzi – “Rendez-vous. Saint Germain, dove batte il cuore di Parigi” (2016) e “La ragazza con l’accendino” (2017) – dai sapori francesi, l’autore torna in Italia. “Madreselva” – questo il titolo scelto per la nuova opera – è un lungo viaggio attraverso le vicende del “bel paese”, dal 1943 sino ai giorni nostri. Per l’autore si tratta del terzo romanzo che si inserisce nel filone “storico” iniziato con “1978 – L’anno che ha cambiato la Repubblica” e che si è sviluppato fino al più recente “La sposa contesa – Viaggio nell’ultima Intifada”. Anche questo libro di Gnagnarella esce per Kirke, una casa editrice indipendente, con cui Gnagnarella ha avviato una proficua collaborazione.

“Madreselva” è ambientata in Italia a partire dagli anni ’50 per arrivare ai giorni nostri. La protagonista del romanzo è Irene, una donna normale, straordinaria nella sua normalità. Sa vivere i suoi anni, dal 1946 ai giorni nostri, facendoli diventare passo dopo passo la chiave di lettura del futuro. Una donna moderna che sceglie di impegnarsi nel lavoro vincendo un concorso in banca pur potendo vivere di rendita, che sceglie l’amore affrontando occhiate di rimprovero, che sceglie la famiglia investendo così nella crescita sociale e culturale. Una donna come le tante altre, emigrate negli anni ’50 dal sud al nord Italia, che obbligano i figli ad andare a scuola e i mariti a risparmiare intuendo che dalla cultura e al risparmio sarebbero venuti progresso e modernità. Una donna che non ha paura di andare controcorrente restando “Angelo del focolare”, una donna capace di soffrire in silenzio ma di essere leader, in parrocchia come in famiglia come nella guida dei figli. Una donna, come tutti gli uomini e le donne che hanno ricostruito e lanciato nel futuro la migliore Italia.

Giuseppe Maria Gnagnarella, giornalista, nato a Lanciano (Chieti), romano di adozione, è stato responsabile della comunicazione della Presidenza della Rai, portavoce del Vice Direttore Generale della Rai, capo ufficio stampa di Rai2, responsabile dei rapporti Rai con la Commissione parlamentare di Vigilanza e con gli Enti locali, capo redattore politico del Tg3 e del Giornale Radio, Vaticanista e inviato speciale di guerra in Israele, Libano, Nicaragua ed ex Jugoslavia. Già Consigliere di Amministrazione della LUISS Guido Carli, è autore dei volumi: “1978, l’anno che ha cambiato la Repubblica”, pubblicato da Le Monnier nei “Quaderni di Storia di Spadolini”; “La bella preda”, pubblicato da Carabba e “Storia politica della Rai”, pubblicato da TEXTUS Edizioni. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo “Rendez-Vous a Saing Germain” (Gangemi), mentre è del 2017 “La ragazza con l’accendino” (Kirke). Nel 2018 ha pubblicato “La sposa contesa. Viaggio nella prima Intifada” (Kirke). Ha insegnato nelle Facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, all’Università Salesiana e all’Università di Cassino. Premio “Abruzzese dell’anno” nel 2006, Premio “Penne pulite” nel 1999.