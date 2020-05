Giulianova, uffici comunali: i nuovi orari e informazioni per l’accesso

L’ufficio Anagrafe sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova comunica i nuovi orari degli uffici comunali ed i giorni di apertura al pubblico. L’ufficio Anagrafe, ubicato al piano terra del Palazzo comunale di Corso Garibaldi, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Prevista, a breve, la riapertura anche dell’ufficio Tributi, attualmente chiuso per effettuare interventi che permettano al personale di ricevere il pubblico in sicurezza.

Gli Sportelli situati nella sede distaccata di via Bindi n.4 osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura:

Sportello Unico per l’Edilizia lunedì e venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 (solo servizio amministrativo) e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 (servizi amministrativo e tecnico);

Sportello Unico per le Attività Produttive lunedì e venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione il martedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle 12.30;

L’accesso agli uffici è consentito solo con l’uso della mascherina e con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza all’interno della sala d’attesa ed evitare assembramenti all’esterno dell’ufficio.

Per la presentazione delle pratiche SUE si invita ad utilizzare il portale telematico https://www.giulianova.cportal.it , mentre per le pratiche SUAP è obbligatorio utilizzare il portale telematico http://www.impresainungiorno.gov.it.

In questo momento di emergenza sanitaria i cittadini sono invitati ad utilizzare i canali telematici per mettersi in contatto con gli uffici comunali e per l’invio di richieste ed istanze, recandosi agli sportelli solo in caso di necessità.

Si ricorda infatti che è possibile inviare qualunque istanza all’indirizzo Pec protocollogenerale@comunedigiulianova.it, purché il documento sia sottoscritto e corredato della scansione di un documento d’identità del dichiarante, oppure firmato digitalmente.

E’ possibile mettersi in contatto con tutti gli uffici comunali attraverso i numeri telefonici disponibili nella sezione “Uffici” sulla home page del sito web del Comune di Giulianova (https://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.html) oppure contattando direttamente il centralino dell’Ente allo 085/80211.