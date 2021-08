Giulianova, servizio trasporto scolastico: domande iscrizione al 15 agosto

GIULIANOVA – C’è tempo fino a domenica prossima, 15 Agosto, per iscriversi al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022. Gli uffici comunali hanno infatti prorogato la scadenza, inizialmente fissata all’8 Agosto. Il Comune consiglia pertanto di consultare la guida pubblicata sul sito web del Comune di Giulianova e di sincerarsi dell’avvenuto invio, con conseguente ricevimento del messaggio di conferma. Si precisa inoltre che, per supportare l’utenza in caso di problematiche, lo sportello di via Bindi 4 rimarrà aperto, giovedì 12 Agosto, dalle 9 alle 12.30.

