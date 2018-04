Giulianova, Primo Maggio: corteo di CGIL, CISL e UIL

Sarà dedicato quest’anno al tema “Sicurezza: il cuore del Lavoro”

TERAMO – La manifestazione unitaria organizzata dalle segreterie provinciali delle tre sigle sindacali si svolgerà a Giulianova e vedrà la presenza del Segretario nazionale della CGIL Nino Baseotto.

Sarà dedicato al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo slogan “Sicurezza: il cuore del Lavoro”, il tradizionale corteo del Primo Maggio organizzato dalle Segreterie Provinciali di CGIL, CISL e UIL di Teramo che si svolgerà, come tutti gli anni, a Giulianova con inizio alle ore 9:30 con partenza da via Matteotti.

A concludere la manifestazioni il discorso del Segretario nazionale della CGIL Nino Baseotto.

“Oramai quotidianamente arrivano notizie che raccontano di infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro da tutto il territorio nazionale: quasi un bollettino di guerra. Questo non è accettabile!! Non è accettabile che uomini e donne debbano rischiare continuamente la loro incolumità per poter vivere e provvedere alle proprie famiglie. Non è giusto e non è tollerabile che si possa morire sul lavoro” dichiarano i segretari provinciali di CGIL, Giovanni Timoteo, CISL, Fabio Benintendi, e UIL, Emidio Angelini.

“Per questo è necessario che, sul tema della sicurezza sul lavoro, istituzioni, politica, associazioni di rappresentanza e sociali ritrovino l’attenzione, la sensibilità, l’impegno e il dovuto rigore per garantire il massimo della prevenzione. Non si può e non si deve continuare ad accettare di lavorare in condizioni pericolose o rischiose a partire dai nostri territori” sottolineano, in maniera unitaria, i segretari provinciali delle tre sigle sindacali.

Al corteo, anche per sostenere la vicinanza di territorio ed istituzioni, sono stati invitati il Presidente della Provincia e tutti i sindaci del teramano nonché, le Associazioni di rappresentanza economica e sociale, per testimoniare la condivisione e l’impegno di tutta la comunità verso questi temi e questi valori imprescindibili.

Lunedì 30 aprile alle ore 11.00, presso la sede della CGIL sita in viale F. Crispi n. 173 a Teramo, si svolgerà una conferenza stampa unitaria delle Segreterie Provinciali di CGIL, CISL e UIL di Teramo nel corso della quale verrà illustrato, nel dettaglio, il corteo del Primo Maggio e verranno illustrati i dati sugli infortuni ed i morti sui luoghi di lavoro in su tutto il territorio.