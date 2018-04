Il secondo acuto consecutivo per una salvezza più vicina

Seconda vittoria di fila per il Pescara che vince 3-0 in casa della Ternana, con pieno merito, e si avvicina alla salvezza.

TERNI – Mister Pillon, nella conferenza stampa della vigilia, voleva coraggio e aggressività e i suoi ragazzi non lo hanno deluso vincendo la seconda partita consecutiva grazie ad un perentorio 3-0 in casa della Ternana. Una sorta di spareggio salvezza quello conquistato dalla compagine abruzzese che ha sfoderato, forse, la miglior prestazione stagionale sotto tutti i punti di vista e in relazione al momento delicato, visto che mancano poche tornate al traguardo. Un Delfino grintoso ma, allo stesso tempo, capace di giocare seguendo una certa metrica nel 4-3-3 di Pillon con Crescenzi e Gravillon uniche novità rispetto alla sfida contro lo Spezia.

Un approccio alla gara deciso degli adriatici che nella prima frazione hanno saputo aspettare, dialogare e colpire due volte grazie agli acuti di Machin e Mancuso. L’ex Brescia, acquistato a gennaio, era stato impiegato pochissime volte con Zeman ed Epifani, mentre con Pillon è diventato un perno fondamentale dello scacchiere tattico bianco-azzurro. Da menzionare anche l’ex attaccante della Sambenedettese che ha messo a segno 4 reti nelle ultime 2 partite con annessa tripletta allo Spezia. Un Pescara che ha fatto del collettivo e dello spirito di gruppo la sua forza nel momento in cui bisognava tirar fuori qualcosa che andasse oltre le esigue energie, un Pescara senza paura di offendere tentando la giocata e non è un caso che la terze rete sia stata scaturita da una bella combinazione tra Valzania e Capone.

Il gioiellino classe 99′ ha risposto a qualche critica che gli era piovuta addosso, dopo l’opaca prestazione di domenica, realizzando la rete della sicurezza dopo il palo centrato da Baez. Le note positive sono arrivate anche dal reparto arretrato con pochissimi pericoli corsi dalla terza linea di Pillon, coriacea ed ordinata. Due, dunque, i successi consecutivi del Delfino che sale al quattordicesimo posto in classifica con 45 punti, quattro in più rispetto al Novara che occupa la diciannovesima posizione. Martedì di nuovo in campo, all’Adriatico, contro il Cesena per un altro scontro diretto da affrontare con coraggio e aggressività.

Fonte foto: Pescara Calcio