Giulianova, Consulta del Commercio: ecco chi ne fa parte

Presentata oggi in Comune la nuova Consulta del Commercio. L’assessore Di Carlo ha discusso anche di progetti e iniziative per l’estate

GIULIANOVA – Si è riunita oggi, nella Sala Consiliare del Comune di Giulianova, la nuova Consulta comunale del Commercio, alla presenza dell’Assessore delegato Marco Di Carlo e del Presidente Vanessa Ciunci. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Jwan Costantini e del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Vasanella, si è proceduto alla presentazione dei nuovi componenti, facenti parte del comparto commerciale giuliese e delle associazioni di categoria.

In occasione dell’incontro sono stati presentati i membri del nuovo organismo comunale: Sandro Porrea, Roberta Recinella, Antonio Caralla, Dante Di Salvatore, Maurizio Di Filippo della Pro Loco Giulianova “Vivere il Mare”, Sergio Di Fiore per Confcommercio, Mario Di Giorgio, Nino Bertoni Presidente Provinciale di Confesercenti, Alessandro Giorgini per la CNA, Ketty Monti, Isabella Di Bonaventura e Luciano Di Marzio per Confartigianato, Giada Shu, Ivan Lattanzi, Domenico Giampaolo per Confesercenti e Sandra De Colli.

Ad apertura dei lavori l’operatore commerciale Sandro Porrea è stato eletto all’unanimità Vice Presidente della neo Consulta.

“La consulta rappresenta un tavolo di lavoro e di confronto costruttivo e progettuale tra l’Amministrazione ed il comparto commerciale e produttivo della città – dichiara l’Assessore al Commercio Marco Di Carlo – nell’augurare buon lavoro ai nuovi membri chiedo loro di portarmi a conoscenza di tutte le loro idee ed ei progetti per i quali mi batterò in sede di Giunta, oltre a rendermi note tutte le problematiche e le difficoltà che la categoria sta affrontando”.

Nel corso di questo primo incontro l’operatore commerciale Sandro Porrea è stato eletto all’unanimità come Vice Presidente della neo Consulta.

L’Assessore Di Carlo ha poi discusso con i presenti su alcuni progetti e sulle iniziative estive che potranno essere programmate, nel rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali. Tra questi il concorso di idee “Ciao sono Giulia di Giulianova” per la realizzazione della family ambassador della città, l’organizzazione di una serie di mercatini di artigianato e prodotti tipici che interesseranno tutte le zone cittadine, al Lido (interessando anche via Trieste), al Paese fino all’Annunziata, la richiesta di eventuali proposte sullo spostamento dei mercati rionali, ed il ritorno della manifestazione “Calici e Musica”. Per concludere l’Assessore si è messo a disposizione dei commercianti per studiare insieme una forte campagna di contrasto al commercio abusivo.