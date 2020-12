Giulianova, buoni pasti per famiglie in difficoltà: pubblicato 4° avviso

GIULIANOVA – E’ stato pubblicato sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova il quarto avviso per l’assegnazione del bonus alimentare, in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, causato dal diffondersi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, approvato con delibera di Giunta n.190 del 3 dicembre 2020.

Possono accedere al buono spesa i componenti di nucleo familiare che si trovano, così come autocertificato nello schema di domanda, nelle condizioni riportate nell’avviso.

La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato all’attuale avviso e non facendo riferimento ai moduli dei precedenti bandi sui buoni spesa.

Nell’istanza andranno indicati e sottoscritti i requisiti di ammissione. Il modulo di domanda è scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Giulianova e nella sezione dell’Albo Pretorio dell’Ente, ma sarà anche reperibile nelle sedi comunali e del Segretariato Sociale.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio del Protocollo Generale, entro e non oltre le ore 14.00 dell’11 dicembre 2020.

Gli esercizi commerciali giuliesi che intendono convenzionarsi con il Comune per l’accettazione dei ticket, potranno contattare la dott.ssa Silvia Santori dell’Ufficio Servizi Sociali e Politiche di Genere, al numero telefonico 085/8021412.