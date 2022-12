GIULIANOVA – Sono iniziate ieri, ufficialmente, le Festività natalizie a Giulianova. All’accensione delle luminarie, nel centro del Lido, è seguita, alle 19, la benedizione dell’ Albero di Natale in piazza Giovanni XXIII, abete donato alla città dall’azienda Globo. La benedizione è stata impartita dal parroco della Natività don LucaTorresi subito dopo la Messa delle 18, Messa in cui si è celebrata l’ Immacolata concezione della Madonna.

L’assessore Marco Di Carlo ha ringraziato personalmente l’imprenditrice Loredana Di Nicola per aver rinnovato il dono anche in questo Natale 2022. Don Luca ha invitato alla preghiera per le famiglie, troppo spesso distratte o, peggio, disgregate. Negli anni scorsi, la cerimonia era stata promossa da Paolo Vasanella, ora in convalescenza. L’Amministrazione Comunale lo saluta e gli augura una completa guarigione, certa di rivederlo presto in sala consiliare e, nel 2023, vicino all’ albero, in piazza.