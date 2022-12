Castellalto, Tari ridotta fino al 75% per le famiglie in difficoltà economica

CASTELLALTO – “L’Amministrazione Comunale di Castellalto ha scelto di approvare una misura urgente di riduzione della TARI 2022. La riduzione prevista va dal 50% al 75% della tariffa ed è stabilita sulla base degli indicatori ISEE. Abbiamo voluto mettere in campo un intervento concreto, rivolto alle famiglie in difficoltà economica ed in particolare a quelle più numerose.

La crisi che già dal 2020 ha segnato l’economia, continua a dare del filo da torcere alle famiglie colpite dai rincari delle bollette e dei beni di prima necessità. Per questa ragione abbiamo ritenuto di allargare il numero di potenziali destinatari della riduzione tari, intervenendo sui parametri di accesso al beneficio, elevando quindi la soglia ISEE sino al limite massimo di 17.500 Euro.

Questo è il periodo dell’anno in cui si concentrano alcune importanti scadenze fiscali e sempre più famiglie si trovano di fronte alla seria difficoltà di arrivare a fine mese.

Come Amministrazione abbiamo voluto fare la nostra parte, scegliendo di stanziare una somma di bilancio a favore dei cittadini del nostro comune, con l’auspicio che il governo metta in campo interventi strutturali per far fronte ad una situazione economica sempre più insostenibile tanto da parte dei Cittadini, quanto dagli Enti Locali” lo riferisce in una nota l’assessore al bilancio e tributo del Comune di Castellalto, Valeria Manelli.