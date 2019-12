Giulia Eventi Natale 2019: oltre 80 manifestazioni e spettacoli in calendario

Mercatini natalizi, mostre, spettacoli teatrali, cori gospel, concerti e chiusura col botto con i Boombadash

GIULIANOVA (TE) – Saranno più di 80 gli eventi che quest’anno animeranno il Natale giuliese, per una spesa complessiva di 75 mila euro da parte dell’Amministrazione Comunale, di cui 25 mila investiti in manifestazioni culturali e 50 mila in spettacoli ed infrastrutture. Il ricco calendario di iniziative è stato presentato in Sala Consiliare al Comune di Giulianova, dal Sindaco Jwan Costantini, dalla Vice Lidia Albani, dall’Assessore alle Manifestazioni e ai Grandi Eventi Marco Di Carlo, dal Consigliere comunale Paolo Giorgini e dal Direttore t.s. del Polo Museale Civico Sirio Maria Pomante. Presenti all’incontro con i giornalisti anche i rappresentanti delle associazioni che hanno proposto alcune delle manifestazioni in calendario.

“In passato Giulianova è stata punto di riferimento in provincia di Teramo, e non solo, per la qualità degli eventi proposti e la presenza turistica – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – insieme alla mia squadra ho lavorato, con impegno e passione, affinché la città torni a vantare questo primato. Siamo riusciti a proporre un grande calendario di eventi natalizi grazie ad una attenta analisi del bilancio, alla collaborazione di commercianti, associazioni e privati e a quella degli enti che ci hanno sostenuto, tra questi la Provincia di Teramo e il B.I.M. Un grazie ai miei Assessori, ai Consiglieri di Maggioranza e al Presidente del Consiglio. Il calendario vanterà un’ulteriore sorpresa con il concerto, in programma sabato 4 gennaio al PalaEventi, dei Boomdabash, band italiana attualmente ai primi posti di tutte le classifiche, vincitori di 6 dischi di platino, autori di grandi successi come “Mambo Salentino”, “Per un milione”, “Non ti dico no” con Loredana Bertè e “Ti volevo dedicare” con Rocco Hunt e J-Ax”.

Un folto e ben strutturato calendario di iniziative, le quali avranno luogo in diversi punti della città, al Lido e nel Centro Storico. Tra questi la pista di pattinaggio e il Villaggio di Natale in Piazza Fosse Ardeatine, il PalaEventi che verrà inaugurato il 18 dicembre in Piazza Del Mare e che ospiterà spettacoli, concerti e party e la Ruota Panoramica, che verrà collocata in Piazza Belvedere, nel punto più suggestivo di Giulianova.

“Lo spirito di squadra ci ha permesso di realizzare un progetto così ambizioso – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni e ai Grandi Eventi Marco Di Carlo – grazie al Sindaco per la fiducia e l’entusiasmo che ci trasmette, ogni giorno, nel portare avanti i nostri progetti, alla Giunta tutta ed in particolar modo l’Assessore alla Cultura Giampiero Di Candido ed ancora grazie al Consigliere Paolo Giorgini, al direttore dei nostri musei Sirio Maria Pomante, alla nostra Polizia Municipale e a tutti i dipendenti che, in questo mese, lavoreranno duramente per la buona realizzazione degli eventi. Quest’anno abbiamo illuminato tutta la città, dal Lido al Paese, per ricreare quel calore e quell’atmosfera tipica del Natale. Il calendario “Giulia Eventi Natale 2019” prevede oltre 80 iniziative sparse su tutto il territorio ed il coinvolgimento nella realizzazione di associazioni e privati”.

Il calendario “Giulia Eventi Natale 2019” si è aperto con “The Splendor of Christmas”, i tradizionali mercatini di Natale, che sabato 30 novembre e domenica 01 dicembre, hanno animato il piazzale antistante il Santuario della Madonna dello Splendore, a cura di Giannicol Di Davide.

Posto d’onore, quest’anno, è riservato alla cultura con la Rassegna letteraria “Incontri d’Autore” a cura dell’Associazione Forum Artis: tre serate di confronto con volti noti del panorama culturale ed editoriale, per avvicinare lettori e curiosi al molteplice mondo dei sentimenti e delle vite umane. La rassegna, curata dalla giornalista Alessandra Angelucci, si apre venerdì 6 dicembre, in Sala Buozzi alle 21, con gli ospiti Michele Caccamo, poeta, paroliere e drammaturgo italiano, insieme alla cantautrice e scrittrice Grazia Di Michele. La seconda serata, venerdì 13 dicembre, alle 21, in Sala Buozzi, sarà dedicata al genere noir e vedrà ospiti Francesca Gerla, insegnante e traduttrice, e Francesco Paolo Oreste, poliziotto, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Criminologia, di recente ospite al “Maurizio Costanzo Show”. La terza serata, venerdì 20 dicembre, alle 21, in Sala Buozzi, vedrà protagonista Maura Chiulli, originaria di Pescara, scrittrice e mangiafuoco, con il vivo interesse per la body art e l’arte performativa.

Fiore all’occhiello del calendario è l’evento dedicato al genio universale Leonardo Da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte, dal titolo “Leonardo. Saperi, architettura e guerra tra Quattro e Cinquecento: dalla Città ideale alle invenzioni del Genio”, a cura dell’associazione Ark’Arte e del Polo Museale Civico. I l centro storico e i musei civici saranno il naturale scenario dell’esposizione di riproduzioni fedeli delle invenzioni delle celebri macchine del grande scienziato ed artista italiano, tra i più studiati ed affascinanti di tutti i tempi. Un allestimento innovativo, che ha toccato alcune delle più importanti città del mondo e che permetterà al visitatore di tutte le età, non solo di immergersi nella mente di Leonardo ma anche di conoscere il legame tra il genio e il tema della Città Ideale, di cui Giulianova detiene il primato, attraverso opere della Pinacoteca e Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”. La mostra verrà inaugurata sabato 7 dicembre, ore 17.00, in Sala Buozzi e a seguire ci sarà uno spettacolo omaggio a Leonardo Da Vinci in Piazza Buozzi e il taglio del nastro al Loggiato “Cerulli”.

“Ringrazio l’associazione Ark’Arte e Loredana Iannucci perché l’esposizione dedicata al genio di Leonardo è un grande evento che resterà nella memoria di questa città e da’ vita al concetto di “museo diffuso” visto che vedrà, in questi giorni, una straordinaria trasformazione emotiva ed estetica del Centro Storico – dichiara il Direttore t.s. del Polo Museale Civico Sirio Maria Pomante – con questa mostra andremo a valorizzare anche Giulianova come primo esperimento urbano di nuova fondazione del ‘400, legando la città al genio di Leonardo con l’idea di Città Ideale, con visite guidate e laboratori didattici”.

“Ospitare a Giulianova questa esposizione di grandi macchine realizzate attraverso i disegni realizzati da Leonardo è per noi grande motivo di orgoglio– dichiara il Cosigliere Comunale Paolo Giorgini – la mostra, a cui saranno collegati anche tanti spettacoli tematici, ha già fatto il giro del mondo ed in Italia è stata inaugurata a Roma e Palermo. L’esposizione coinvolgerà anche le scuole che potranno conoscere meglio il nostro Centro Storico attraverso il genio di Leonardo e la sera le facciate dei palazzi della città antica verranno illuminate da video dedicati”.

Domenica 8 dicembre, alle 17 e 30, in Piazza Fosse Ardeatine, ci sarà lo spettacolo “Luce” con l’accensione di tutte le luminarie natalizie e parata delle mascotte e animazione per bambini a cura dell’agenzia “Chronos”.

Ad inaugurare il PalaEventi in Piazza del Mare il concerto “The Blues Voices Gospel choire”, giovedì 19 dicembre alle 21 mentre venerdì 20 dicembre, a cura dell’Associazione “Divesamente”, si esibiranno i Regina, storica cover band dei Queen.

Il Kursaal sarà lo scenario ideale di tanti appuntamenti teatrali e musicali come il festival “Terre di Teatri”, a cura di Terrateatro, che si aprirà sabato 21 dicembre, alle ore 21.00, con lo spettacolo “Fontamara”, mentre lunedì 23 dicembre, alle ore 18.00, vedrà la messa in scena dello spettacolo “Magna” a cura dell’associazione teatrale Knà.

Tanti saranno i grandi protagonisti della musica italiana che coloreranno con importanti concerti il calendario di eventi natalizi e che si esibiranno all’interno del PalaEventi. Tra questi gli Aprè la Classe, in concerto domenica 22 dicembre; Fiordaliso e i Canti di natale, lunedì 23 dicembre alle ore 21 e 30; il concerto della Bandabardò in programma il 29 dicembre; il concerto di Dustin Richies il 27 dicembre, alle ore 21.30; il concerto di Capodanno con Pizzica e Taranta il 31 dicembre; e la grande chiusura del calendario di eventi affidata ad una delle band più in voga del momento, i Boomdabash.

Il 25 dicembre appuntamento con il “Christmas Circus” al PalaEventi alle 21 e 30, a cura di Franceschiello Eventi mentre il 26 dicembre torna l’atteso appuntamento al Centro Storico di Giulianova con il Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Unica Stella, dal titolo “L’Essenziale”.

Sabato 28 dicembre il PalaEventi sarà animato dallo spettacolo de Le Cirque des Arts “Figlio di un Clown”, alle ore 21.30 a cura di Takimiri, mentre il 30 dicembre ci saranno gli Aura in concerto.

Il primo gennaio tradizionale appuntamento con il “Concerto di Capodanno” de I Sinfonici, che quest’anno si svolgerà all’interno del PalaEventi, con inizio alle ore 18.00, mentre il 3 gennaio appuntamento con lo spettacolo “Tango sotto le Stelle”, a cura dell’ Associazione “Diversamente”.

A seguire tanti eventi in occasione dell’Epifania (6 gennaio) come la Pedalata della Befana in Piazza Del Mare, a cura del CME Nuovi Accordi, alle ore 10; la Casa delle Befane nel PalaEventi alle 11, a cura di Laura Cifardoni; il Concerto dell’Epifania “I Re Magi”, a cura dell’Associazione Acquaviva, alle ore 18, nella suggestiva cornice del Duomo di San Flaviano, con sfilata dei magi in costumi del Barocco.

Il calendario si chiuderà con lo spettacolo di teatro dialettale “A nu cert pund… lo spettacolo deve continuare”, il 6 gennaio alle ore 21 nel PalaEventi, con la partecipazione di grandi personaggi della giuliesità, a cura del circolo culturale “Il Nome della Rosa”.

Si ricorda che tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, tranne alcuni concerti che verranno proposti a prezzi calmierati.