Eventi natalizi 2019 al Circus PalaEventi di Giulianova

Inaugurato il PalaEventi, la tendostruttura ospiterà party, spettacoli e concerti fino al 6 gennaio. Questa sera primo appuntamento con “Blue Voices Gospel Choir”

GIULIANOVA – Inaugurato oggi, giovedì 19 dicembre alle ore 21.00, il Circus PalaEventi di Giulianova che, fino al 6 gennaio, ospiterà party, spettacoli e concerti di grandi nomi del panorama musicale italiano come Après La Classe, Bandabardò e Boomdabash.

“La tendostruttura riscaldata, collocata in Piazza del Mare, potrà ospitare 1000 persone – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni e Grandi Eventi Marco Di Carlo – ed è dotata di un impianto audio e luci di ultima generazione, con un palco adeguato di 12 metri per 8. Abbiamo pensato che la città avesse bisogno di una struttura che, in occasione dei tanti eventi natalizi, potesse contenere un maggior numero di persone dato che, ad oggi, altre sale comunali non sono in grado. Saranno giorni di festa ed allegria con spettacoli di vario genere, anche dedicati ai più piccoli, e concerti di grande spessore”.

Grandi ospiti della serata inaugurale di stasera saranno gli artisti del “Blue Voices Gospel Choir” che regaleranno agli spettatori un magnifico spettacolo Gospel, coniugando la coinvolgente espressività solistica e corale ad una trascinante dinamicità ritmico strumentale affine alle forme del Rhythm and Blues, del Funky, del Pop, del Jazz.

Il coro, nato in Val Vibrata nell’anno 2000, è guidato sapientemente dal Maestro Rita Grue, docente di Musica di pluriennale esperienza, ed ha all’attivo più di trecento esibizioni sul territorio nazionale tra concerti e partecipazioni a Rassegne Corali con artisti sia italiani che stranieri. I Blue Voices sono in grado di offrire uno spettacolo brillante e coinvolgente, arricchito da coreografie atte ad esprimere la partecipazione gioiosa alla preghiera cantata. All’interno della corale si avvicendano cinque solisti dotati di grande talento vocale e di una forte carica espressiva ed interpretativa. La tipica vivacità delle esibizioni è in grado di creare momenti di forte aggregazione ed interazione con il pubblico e pertanto il loro spettacolo si presta ad essere eseguito non solo nel periodo natalizio, ma in ogni momento dell’anno per il suo particolare e moderno repertorio.

Il concerto del “Blue Voices Gospel Choir”, previsto per domani alle ore 21.00, è ad ingresso libero.

PROGRAMMA EVENTI NATALE 2019 GIULIANOVA

Nei prossimi giorni, nel clou delle festività natalizie, il PalaEventi di Giulianova ospiterà i concerti di Après La Classe (22 dicembre alle ore 21.30) , Bandabardo’ (29 dicembre alle ore 21.00), Boomdabash (4 gennaio ore 22.30), Regina (20 dicembre alle ore 21.30), Fiordaliso con lo spettacolo “Canti di Natale” (23 dicembre alle ore 21.30), lo spettacolo “Christmas in the Circus” a cura di Franceschiello Eventi (25 dicembre alle ore 23.00), concerto di Dustin Riches (27 dicembre ore 21.30). Seguiranno altre date per eventi e spettacoli.