Giro d’Italia 2021, oltre 1 milione di euro per sistemare le strade: parla D’Incecco

Le risorse ripartite con un provvedimento della Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute dagli Enti territoriali interessati

REGIONE – “La Regione Abruzzo, in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2021 sulle strade abruzzesi, ha costituito il fondo di spesa, pari ad euro 1.000.000,00, per erogare contributi straordinari a Province e Comuni al fine di provvedere alla sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe ciclistiche. Le risorse verranno ripartite, entro 7 giorni dall’entrata in vigore della misura, con un provvedimento della Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute dagli Enti territoriali interessati. Così riporta l’emendamento al Progetto di Legge n. 182/2021 approvato nella seduta consiliare odierna “. Lo dichiara in una nota Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo e firmatario dell’emendamento, che, di intesa con i colleghi del Gruppo Lega Salvini Premier, prosegue: “Le strade della nostra regione saranno le protagoniste di ben 3 tappe del Giro d’Italia 2021 che si correrà tra l’8 e il 30 maggio:

venerdì 14 maggio , 7^ tappa: Notaresco-Termoli

, 7^ tappa: domenica 16 maggio , 9^ tappa: Castel di Sangro – Campo Felice

, 9^ tappa: lunedì 17 maggio, 10^ tappa: L’Aquila-Foligno “ conclude D’Incecco.