Giro d’Italia 2020: ecco quando e dove passerà in Abruzzo

La Carovana rosa ha scelto San Salvo come punto di partenza della tappa, calendarizzata per il 19 maggio; arrivo a Tortoreto

MILANO – É stato presentato ufficialmente a Milano il Giro d’Italia 2020, edizione numero 103, che prenderà il via il prossimo 9 maggio da Budapest, in Ungheria, per concludersi il 31 maggio nel capoluogo lombardo. Dopo la tappa Vasto-L’Aquila dell’ultima edizione, anche il prossimo anno la Carovana Rosa transiterà in Abruzzo. La tappa del 19 maggio, infatti, partirà da San Salvo e arriverà a Tortoreto Lido.

Il percorso, lungo 112 km, si snoderà da San Salvo, dove il Giro d’Italia arrivà sette anni fa, lungo la Costa dei Trabocchi, per poi svoltare verso l’interno con l’attraversamento di Chieti prima di tornare verso il mareprima del finale con transito da . Da Tortoreto Lido i corridori compieranno l’ultimo sforzo per arrivare a Tortoreto Alto.