Passaggio del Giro d’Italia 2020 a Giulianova: lavori di manutezione

Di Candido: “Sarà una opportunità in più per presentare Giulianova all’intera nazione, in occasione del passaggio dei partecipanti alla 103° edizione del Giro D’Italia”

GIULIANOVA – Sono partiti stamane i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Statale 16. Gli interventi riguarderanno il rifacimento dell’intero manto stradale partendo da via Turati, nei pressi della sede della Polizia Stradale fino all’ex Fiat Costantini, su via Galileo Galilei.

“Dopo decenni finalmente riusciamo a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità della Statale 16 – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – procedendo all’integrale rifacimento del fondo stradale del tratto cittadino di questa importante arteria. Alla cittadinanza avevamo garantito un anno di lavori intensi per arginare decenni di incuria e stiamo mantenendo l’impegno preso, con i fondi che siamo riusciti a stanziare. Chiediamo pazienza e tolleranza agli automobilisti se, inevitabilmente, in questi giorni, ci saranno disagi ma questi interventi sono necessari per restituire decoro alla città”.

“Dopo i primi interventi messi in campo nei mesi del lockdown procediamo, oggi, alla realizzazione della vera opera di messa in sicurezza della Statale 16 – dichiara l’Assessore alla Manutenzione Giampiero Di Candido – per la quale ci siamo impegnati a reperire i fondi necessari. Sarà una opportunità in più per presentare Giulianova all’intera nazione, in occasione del passaggio dei partecipanti alla 103° edizione del Giro D’Italia”.