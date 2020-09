Pescara Calcio, Raul Asencio: “Prestazione buona ma dobbiamo migliorare”

PESCARA – Al termine della partita di Coppa Italia vinta all’Adriatico dal Pescara contro il Notaresco ai calci di rigore (la cronaca della partita) è intervenuto anche il neo acquisto, l’attaccante Raul Asencio. Ecco alcune sue dichiarazioni raccolte in sala stampa: “Un partita che si è complicata nel finale, si sono chiusi bene. Hanno fatto il suo e ci hanno messo in difficoltà. L’importante è che siamo passati e guardiamo avanti. Abbiamo fatto una prestazione buona ma dobbiamo migliorare delle cose altrimenti si fa fatica. Dobbiamo stare più attenti, non possiamo fidarci che siamo più forti altrimenti ci mettono in difficoltà. Dobbiamo fare un pò di più tutti e fare meglio. Io so che è una squadra e società importante con una bella piazza e anche se non sono potuto arrivare in passato ora sono qua e sono felice. Questa è una grande opportunità per me e vorrò giocarmela al massimo. É una squadra che anche se ha tanti giovani è una squadra forte e questo di oggi non è il Pescara che dobbiamo vedere, possiamo fare molto di più e possiamo puntare in alto. Ci dobbiamo conoscere ancora bene ma ho visto una bella squadra e ho tanta fiducia”.

Ricordiamo che la squadra del Pescara con questo successo passa al 3° turno dove affronterà il Parma. Prima testa al campionato a partire da sabato 3 ottobre dove i biancazzurri saranno in scena a Reggio Calabria contro la Reggina alle 16.15, quindi la prima sosta del campionato per ripartire con il match casalingo contro l’Empoli.