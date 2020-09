Attilio Canzanelli importante fisiologo e biologo negli Stati Uniti

SULMONA – Attilio Canzanelli nacque a New York, il 21 ottobre del 1898, da Giuseppe “Joseph” (nato a Sulmona nel 1861 – figlio di Domenico e Raffaela Angelone) e da Filippa Trippitelli (anche lei originaria di Sulmona – figlia di Ettore ed Elvira Quattrocchi). Oltre a Attilio in casa Canzanelli arrivarono almeno altri quattro figli: Andrew (1894); Raffaele Maceo (1896); Pericle (1901) e Raffaela (1904). Il padre, Giuseppe “Joseph”, giunse una prima volta negli Stati Uniti nel 1884 (fu impegnato per oltre quanta anni nel settore della pellicceria).

La famiglia Canzanelli successivamente si trasferì in Massachusetts dove Attilio, nel 1926, si laureò alla Columbia University” e frequentò la “Tufts College Medical Schoo”. Fu medico al “Cambridge Hospital and South Dept.” di Boston e al “Boston Hospital”. Si specializzo in fisiologia e biologia. Divenne Professore associato di Fisiologia alla “Tufts Medical School”. Fece parte del “Department of Pathological Chemistry – University College Hospital Nedical School”. Collaborò con i colleghi Prof. Charles Robert Harington, Prof. Sydney Stewart Randall e il Prof. Karl Thomas della “University of Lipzig”.

Fu componente della “American Physiological Society” e scrisse numerosi articoli su riviste fisiologiche. Sposò, il 30 luglio 1933, Beatrice Tresca di New York (laureata al “Hunter College”) che gli diede due figli: Carl Joseph e Sandra Helga (1938 – 2018). Attilio CANZANELLI morì in Massachusetts il 18 novembre 1964.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”