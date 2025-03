Giornate FAI di Primavera 2025: le aperture in Abruzzo

REGIONE – Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Si potranno visitare 750 luoghi in 400 città, grazie a migliaia di volontari. Questa edizione è speciale poiché segna il cinquantesimo anniversario del FAI, fondato nel 1975. Le Giornate FAI ribadiscono l’importanza della cultura e delle istituzioni nel valorizzare il patrimonio italiano, con oltre 13 milioni di visitatori e 16. 290 luoghi aperti in 32 edizioni, puntando a educare la collettività sulla storia, arte e natura.

Le Giornate FAI rappresentano un’opportunità di crescita educativa e culturale, coinvolgendo molte istituzioni, enti e associazioni in una rete territoriale unita per riconoscere il valore del patrimonio culturale e la nostra identità europea. Marco Magnifico, Presidente del FAI, ha affermato che ogni azione sociale deve contribuire a una coscienza europea comune, auspicando che questa edizione possa essere vissuta in una visione più civile e militante.

Durante il weekend, il territorio italiano sarà coinvolto, aprendo luoghi insoliti e poco noti per scoprire la ricchezza del patrimonio. I giovani studenti, chiamati Apprendisti Ciceroni, saranno formati per raccontare le meraviglie del loro territorio. Inoltre, alcune aperture saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi si iscriverà durante l’evento, con l’opportunità di sostenere la fondazione con una donazione.

Le aperture in Abruzzo

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

CASACANDITELLA, Fraz. Semivicoli (CH)

CASTELLO DI SEMIVICOLI

CASTELLO DI SEMIVICOLI CON SOMMELIER TOUR *Iscritti FAI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO

CASALBORDINO (CH)

BIBLIOTECA BENEDETTINA: VISITA ESCLUSIVA ALLA SEZIONE ANTICA *Iscritti FAI

LA MADONNA DEI MIRACOLI: ARTE, STORIA E DEVOZIONE POPOLARE

PALAZZO DE ARCANGELIS

PALAZZO DONATO TIBERIO: MEMORIE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA

PALAZZO MAGNARAPA

PERCORSO STORICO-ARCHITETTONICO NEL BORGO ANTICO

VILLA LANZA

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

CRECCHIO (CH)

CRECCHIO: STORIE DI FAMIGLIE E DI PALAZZI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

LANCIANO (CH)

CORSO ROMA: PALAZZI A CONFRONTO *Iscritti FAI

I TESORI RITROVATI

IL LIBERTY LANCIANESE TRA PALAZZI E PROGETTI

LA VIA DELLE LAVANDAIE: STORIE DI ACQUE E DI TERRE

LANCIANO SOTTERRANEA

LE STRADE DEI DIPINTI, DEGLI AFFRESCHI E DEI MURALES

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

AIELLI (AQ)

AIELLI STAZIONE NOVECENTO

BORGO UNIVERSO – IL FUTURO DELL’UNIVERSO

COLLARMELE (AQ)

STAZIONE DI COLLARMELE: UN GIORNO DA CAPOSTAZIONE

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

ASSERGI Fraz. L’AQUILA (AQ)

TUNNEL DELLA GRAN SASSO SPA *Iscritti FAI – su prenotazione

BORGO DI ASSERGI E CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA

SCANNO (AQ)

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, GIOIELLO BAROCCO

INTRECCI DI ARTE E TRADIZIONE NEL PARADISO DEI FOTOGRAFI

LAGO DI SCANNO: IL SENTIERO DEL CUORE

PALAZZO DI RIENZO, I SIGNORI DELLA LANA

Aperture a cura di: DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

LORETO APRUTINO (PE)

L’ANTICA LAURETUM *Iscritti FAI

CHIESA DI SANTA MARIA IN PIANO

LORETO APRUTINO: SCRIGNO PREZIOSO TRA ANTICHI TESORI

Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di fondi europei – Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico.

PARCO DEI LIGUSTRI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO

PINETO (TE)

VILLA CACCIANINI *Iscritti FAI

PINETA SECOLARE

PARCO MARINO DEL CERRANO

LE VILLE DI PINETO

MUTIGNANO E LA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA

VULCANELLO DI FANGO “IL CENERONE”