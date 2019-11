Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’iniziativa al Tito Acerbo

L’iniziativa si inserisce nella campagna permanente di informazione e sensibilizzazione “Questo non è amore” che dal 2016 costituisce un importante punto di riferimento delle strategie di carattere preventivo sviluppate dalla Polizia di Stato

PESCARA – Questa mattina, presso l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti per sensibilizzarli sul tema della violenza di genere. É intervenuta, in qualità di relatrice, l’Ispettore Superiore Cinzia Di Cintio che ha intrattenuto i partecipanti unendo alle elevate conoscenze professionali il proprio bagaglio di esperienze vissute sul campo, in modo da fornire non solo preziose informazioni ma anche spunti di riflessione sul fenomeno della violenza sulle donne.

All’ingresso dell’Istituto è stato posizionato il “Camper Rosa”, la postazione mobile della Polizia di Stato composta da un equipe multidisciplinare: oltre al citato Ispettore Superiore, sono intervenuti il Vice Ispettore Giovanni DI GIORGIO, l’Assistente Capo Coordinatore Nella Spadaccini ed il Sovrintendente Capo Tecnico Coordinatore Giuseppe LALLI. Il “Camper Rosa” periodicamente staziona nei luoghi di aggregazione sociale e culturale, non solo per fare informazione e sensibilizzazione, ma anche per raccogliere segnalazioni.

L’iniziativa si inserisce nella campagna permanente di informazione e sensibilizzazione “Questo non è amore” che dal 2016 costituisce un importante punto di riferimento delle strategie di carattere preventivo sviluppate dalla Polizia di Stato in tema di violenza di genere.

Positivi sono i risultati finora ottenuti, oltre 106.000 contatti registrati sino a settembre 2019, con un picco di 25.000 (di cui 4418 minori) in occasione degli eventi realizzati lo scorso anno dalla Polizia di Stato.

Per l’occasione sono stati distribuiti i nuovi opuscoli predisposti per la campagna contro la violenza di genere “Questo non è Amore” – anno 2019 – utile strumento per diffondere informazioni al cittadino sul fenomeno e, soprattutto, sulle misure di tutela previste in favore delle vittime.

L’opuscolo contiene diverse storie e testimonianze reali, nell’intento di far crescere la consapevolezza nella vittima sul proprio vissuto di abuso, incoraggiarla sulla necessità di denunciare e informarla sui mezzi di tutela predisposti per uscire dalla violenza.

Lunedì 25, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato sarà presente alla rappresentazione teatrale “Sguardi svelati – appassionate confessioni ad occhi chiusi”, che verrà presentata agli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara presso la sede Della Didattica Teatrale di Piazza E. Alessandrini, a Pescara, organizzata dall’Associazione Kairòs Ensemble-Arte e Cultura. Maria Paola LANZILLOTTI, fondatore dell’Associazione, ha scritto e portato in scena, a partire dal febbraio 2018, insieme alle attrici Simona BARBA e Lina COLANTONI lo spettacolo teatrale sulla violenza contro le donne.

Martedì 26 novembre, nell’ambito del progetto “Non farti calpestare…il fiore sei tu”, organizzato dall’Associazione Movimento per la Vita di Pescara, la Polizia di Stato parteciperà all’incontro con gli studenti dell’Istituto Scolastico IPSIAS “Di Marzio – Michetti” di Pescara, con l’intervento del Vice Ispettore Francesca ZUCCARO.