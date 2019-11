Festa per Adricesta al Centro Polivalente “N. Filograsso” di San Silvestro

PESCARA – Domenica 1 dicembre 2019, il Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade organizza, presso il Centro Polivalente “N. Filograsso” a San Silvestro Colli, Pescara, una grande festa di beneficenza a sostegno di Adricesta Onlus, dal 2004 sempre vicina ai bambini ospedalizzati.

Conclusosi recentemente il progetto degli Arredi per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pescara, che sarà inaugurato nei primi mesi del 2020, il ricavato dell’evento andrà a sostenere la nuova proposta di Adricesta, che sarà illustrata dalla presidente Carla Panzino, per la creazione di due camerette pediatriche all’interno del reparto di Ortopedia, con lo scopo di migliorare la degenza di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.

Appuntamento nel locale adiacente alla Piazza San Silvestro a partire dalle ore 12:00, per il classico pranzo, con menu fisso: antipasto all’italiana, lasagna tradizionale, girello di vitello cremolato e patate al forno, bignè con crema di limone (pane, bevande e caffè inclusi).

La giornata proseguirà con l’esibizione gratuita della tribute band ufficiale Dimensione Nomade, che ha scelto di abbinare la festa per i primi 10 anni di musica con l’iniziativa di solidarietà degli amici di Abruzzo Nomade. Un concerto speciale, che spazierà negli oltre 56 anni di storia della band emiliana, con la partecipazione di diversi ospiti, a partire dagli autori e compositori di numerose canzoni dei Nomadi Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, Nino Marino e Christian Epifano, spesso presenti alle iniziative del fans club pescarese, per proseguire con Pierluigi Raggiunti e il suo “organetto nomade” e con Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà, che torna con piacere a Pescara, dopo aver promosso lo scorso anno, nell’ambito del suo progetto sociale “Ricomincio da 20”, una donazione di carrozzine all’Ospedale Civile.

Iniziative, sorprese, appuntamenti, premi e divertimento non mancheranno durante il pomeriggio, sempre con l’obiettivo primario di aiutare chi ne ha bisogno.

COME PARTECIPARE

Il costo di partecipazione è di 20€ per gli adulti, 12€ per i bambini con età compresa tra 3 a 10 anni (fino a 3 anni ingresso gratuito), con prenotazione obbligatoria, entro il 28 novembre, ai numeri 3348433902–3473727890–3409854681, oppure via e-mail a: abruzzonomade@gmail.com. Ulteriori aggiornamenti anche sui profili social di Abruzzo Nomade.

Il fans club Abruzzo Nomade ringrazia in anticipo coloro che hanno già contribuito e parteciperanno all’iniziativa, per sostenere gli ambiziosi, ma concreti, progetti di Adricesta per i bambini ospedalizzati.