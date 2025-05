Giornata Mondiale delle api, Confcooperative Abruzzo al convegno a Pescasseroli

PESCASSEROLI – In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale delle Api, Confcooperative Abruzzo parteciperà al convegno “Le Api, gli apicoltori e le aree protette“, organizzato da Miele in Cooperativa, UNAAPI e FAI, il 20 maggio 2025 alle 15:00 presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a Pescasseroli (Aq).

L’iniziativa nasce dalla convinzione che api, apicoltori e ambiente abbiano un legame fondamentale. L’Apis mellifera è una risorsa naturale importante per l’impollinazione di diverse piante. Si ritiene che la presenza delle api nelle aree protette non danneggi gli impollinatori selvatici né la biodiversità locale, ma ne supporti la conservazione e la riproduzione.

Antonio Marascia, Presidente di Confcooperative Abruzzo, parteciperà ai saluti istituzionali, con la presenza di vari rappresentanti, inclusi Luciano Sommarone del Parco Nazionale. Il convegno proseguirà con una tavola rotonda moderata dal professor Antonio de Cristofaro, con interventi di esperti come Luigi Ricci dell’ISPRA e altri ricercatori.

Saranno presenti anche rappresentanti di altri parchi nazionali italiani. Infine, ci sarà un intervento dell’On. Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www. abruzzo. confcooperative. it o contattare gli uffici regionali.